Курбангалееву* заочно приговорили к восьми годам колонии

Срочная новость
Военный суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) по делу о публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также фейках о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
*Фарида Курбангалеева признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!