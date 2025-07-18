18 июля 2025

Трамвай сошел с рельсов в центре Екатеринбурга. Видео

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Трамвай сошел с рельсов около Дворца Молодежи (архивное фото)
Трамвай сошел с рельсов около Дворца Молодежи (архивное фото) Фото:

На площади Коммунаров в центре Екатеринбурга трамвай не вписался в поворот, сошел рельсов и сбил дорожный знак. В результате этого встало движение транспорта. Видео происшествия публикуют очевидцы в интернете.

«На Площади Коммунаров сошёл трамвай 1 маршрута. Движение почти полностью парализовано, выбирайте пути объезда. Трамваи, итак сильно измененных трасс, ездят кругом через Луначарского и Челюскинуюцев», — написали в telegram-канале «Транспортные новости ЕКБ».

На месте работают сотрудники дорожных работ. Работники попытались решить проблему с помощью крана, однако у них ничего не вышло. Сейчас рабочие пилят фальшборт, чтобы после достать транспорт.

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На площади Коммунаров в центре Екатеринбурга трамвай не вписался в поворот, сошел рельсов и сбил дорожный знак. В результате этого встало движение транспорта. Видео происшествия публикуют очевидцы в интернете. «На Площади Коммунаров сошёл трамвай 1 маршрута. Движение почти полностью парализовано, выбирайте пути объезда. Трамваи, итак сильно измененных трасс, ездят кругом через Луначарского и Челюскинуюцев», — написали в telegram-канале «Транспортные новости ЕКБ». На месте работают сотрудники дорожных работ. Работники попытались решить проблему с помощью крана, однако у них ничего не вышло. Сейчас рабочие пилят фальшборт, чтобы после достать транспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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