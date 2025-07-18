На площади Коммунаров в центре Екатеринбурга трамвай не вписался в поворот, сошел рельсов и сбил дорожный знак. В результате этого встало движение транспорта. Видео происшествия публикуют очевидцы в интернете.
«На Площади Коммунаров сошёл трамвай 1 маршрута. Движение почти полностью парализовано, выбирайте пути объезда. Трамваи, итак сильно измененных трасс, ездят кругом через Луначарского и Челюскинуюцев», — написали в telegram-канале «Транспортные новости ЕКБ».
На месте работают сотрудники дорожных работ. Работники попытались решить проблему с помощью крана, однако у них ничего не вышло. Сейчас рабочие пилят фальшборт, чтобы после достать транспорт.
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