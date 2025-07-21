Раскрыты возможные темы на переговорах России и Украины в Стамбуле

В ходе нового раунда переговоров РФ и Киев могут обсудить гуманитарные вопросы
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Третий раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Стамбуле
Третий раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Стамбуле Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет посвящен обмену мнениями по меморандумам о мирном урегулировании и обсуждению гуманитарных вопросов. Об этом сообщил источник в Москве.

«Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее», — уточнил собеседник РИА «Новости». Также намечено обсуждение ряда гуманитарных вопросов.

Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая, стороны договорились о массовом обмене пленных. Вторая встреча состоялась в июне. Тогда Россия и Украина обменялись меморандумами.

На данный момент дата проведения третьего раунда переговоров остается не определенной. Однако, как сообщали российские СМИ, диалог между Россией и Украиной может состояться в Стамбуле 24-25 июля этого года. Кроме того появилась информация, что возглавит делегацию Украины на переговорах секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

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Новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет посвящен обмену мнениями по меморандумам о мирном урегулировании и обсуждению гуманитарных вопросов. Об этом сообщил источник в Москве. «Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее», — уточнил собеседник РИА «Новости». Также намечено обсуждение ряда гуманитарных вопросов. Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая, стороны договорились о массовом обмене пленных. Вторая встреча состоялась в июне. Тогда Россия и Украина обменялись меморандумами. На данный момент дата проведения третьего раунда переговоров остается не определенной. Однако, как сообщали российские СМИ, диалог между Россией и Украиной может состояться в Стамбуле 24-25 июля этого года. Кроме того появилась информация, что возглавит делегацию Украины на переговорах секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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