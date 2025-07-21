Раскрыты возможные темы на переговорах России и Украины в Стамбуле

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет посвящен обмену мнениями по меморандумам о мирном урегулировании и обсуждению гуманитарных вопросов. Об этом сообщил источник в Москве.
«Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее», — уточнил собеседник РИА «Новости». Также намечено обсуждение ряда гуманитарных вопросов.
Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая, стороны договорились о массовом обмене пленных. Вторая встреча состоялась в июне. Тогда Россия и Украина обменялись меморандумами.
На данный момент дата проведения третьего раунда переговоров остается не определенной. Однако, как сообщали российские СМИ, диалог между Россией и Украиной может состояться в Стамбуле 24-25 июля этого года. Кроме того появилась информация, что возглавит делегацию Украины на переговорах секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
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