Названа предварительная дата переговоров России и Украины

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24-25 июля 2025 года. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом подготовки встречи.
«Идет согласование на 24-25 июля», — заявил собеседник ТАСС. Новый раунд переговоров пройдет также в Стамбуле.
Ранее стало известно, что Стамбул сохранит статус основной площадки для проведения российско-украинских переговоров. Другой источник, близкий к российской делегации, уточнил, что инициатива о проведении нового раунда исходила от украинской стороны, которая предложила встретиться на этой неделе.
Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая, стороны договорились о массовом обмене пленных. Вторая встреча состоялась в июне. Тогда Россия и Украина обменялись меморандумами.
Кроме того появилась информация, кто возглавит делегацию Украины на переговорах. Диалог с российскими представителями будет вести секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
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