Названа предварительная дата переговоров России и Украины

ТАСС: новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 24-25 июля
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Третий раунд переговоров РФ и Украины также пройдет в Стамбуле
Третий раунд переговоров РФ и Украины также пройдет в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24-25 июля 2025 года. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

«Идет согласование на 24-25 июля», — заявил собеседник ТАСС. Новый раунд переговоров пройдет также в Стамбуле.

Ранее стало известно, что Стамбул сохранит статус основной площадки для проведения российско-украинских переговоров. Другой источник, близкий к российской делегации, уточнил, что инициатива о проведении нового раунда исходила от украинской стороны, которая предложила встретиться на этой неделе.

Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая, стороны договорились о массовом обмене пленных. Вторая встреча состоялась в июне. Тогда Россия и Украина обменялись меморандумами.

Кроме того появилась информация, кто возглавит делегацию Украины на переговорах. Диалог с российскими представителями будет вести секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

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Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24-25 июля 2025 года. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом подготовки встречи. «Идет согласование на 24-25 июля», — заявил собеседник ТАСС. Новый раунд переговоров пройдет также в Стамбуле. Ранее стало известно, что Стамбул сохранит статус основной площадки для проведения российско-украинских переговоров. Другой источник, близкий к российской делегации, уточнил, что инициатива о проведении нового раунда исходила от украинской стороны, которая предложила встретиться на этой неделе. Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая, стороны договорились о массовом обмене пленных. Вторая встреча состоялась в июне. Тогда Россия и Украина обменялись меморандумами. Кроме того появилась информация, кто возглавит делегацию Украины на переговорах. Диалог с российскими представителями будет вести секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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