Стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле

Гончаренко*: Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Умеров поедет на новые переговоры РФ и Украины
Умеров поедет на новые переговоры РФ и Украины Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Возглавит украинскую делегацию на предстоящих переговорах с Россией в Стамбуле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров», — заявил Гончаренко. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Ранее Умеров также возглавлял украинскую делегацию, но тогда занимал пост министра обороны. Гончаренко подчеркнул, что действующий министр обороны Украины Денис Шмыгаль участия в переговорах не примет и в Стамбул не поедет.

Новые переговоры между Россией и Украиной пройдут на площадке в Стамбуле, где ранее уже проводились контакты между сторонами. Диалог должен состояться, как писал ТАСС, в конце текущей недели.

Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая. Тогда стороны договорились о массовом обмене пленных.

Вторая встреча состоялась в июне. Россия и Украина обменялись меморандумами.

*Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Возглавит украинскую делегацию на предстоящих переговорах с Россией в Стамбуле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) «Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров», — заявил Гончаренко. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее Умеров также возглавлял украинскую делегацию, но тогда занимал пост министра обороны. Гончаренко подчеркнул, что действующий министр обороны Украины Денис Шмыгаль участия в переговорах не примет и в Стамбул не поедет. Новые переговоры между Россией и Украиной пройдут на площадке в Стамбуле, где ранее уже проводились контакты между сторонами. Диалог должен состояться, как писал ТАСС, в конце текущей недели. Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая. Тогда стороны договорились о массовом обмене пленных. Вторая встреча состоялась в июне. Россия и Украина обменялись меморандумами. *Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в РФ в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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