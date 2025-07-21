Стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле

Возглавит украинскую делегацию на предстоящих переговорах с Россией в Стамбуле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)
«Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров», — заявил Гончаренко. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Ранее Умеров также возглавлял украинскую делегацию, но тогда занимал пост министра обороны. Гончаренко подчеркнул, что действующий министр обороны Украины Денис Шмыгаль участия в переговорах не примет и в Стамбул не поедет.
Новые переговоры между Россией и Украиной пройдут на площадке в Стамбуле, где ранее уже проводились контакты между сторонами. Диалог должен состояться, как писал ТАСС, в конце текущей недели.
Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая. Тогда стороны договорились о массовом обмене пленных.
Вторая встреча состоялась в июне. Россия и Украина обменялись меморандумами.
*Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в РФ в перечень террористов и экстремистов
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