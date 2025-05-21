Герои России и кавалеры ордена Мужества: кто стал участником второго потока «Времени героев»

Общественный совет президентской образовательной программы «Время героев» утвердил список из 85 участников второго потока, отобранных для обучения из числа ветеранов и участников специальной военной операции (СВО). Заседание совета прошло 21 мая, сообщила пресс-служба программы.
«На второй поток подали заявку 21 644 бойца, к тем 44 тысячам, которые подали заявки в прошлом году. Более 60% из них прошли все этапы регистрации и отбора. Среди ключевых критериев у нас были воинские заслуги, высокий управленческий опыт — как гражданский, так и боевой... Предлагаем выдвинуть на второй поток 85 человек. Это 37 участников из числа подавших заявки в первой волне регистрации, еще 48 подали заявки во второй волне регистрации», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Его слова приводятся на сайте программы.
Тестирование охватило 3,6 тысячи бойцов с передовой благодаря выездам в Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Симферополь, отметил военный корреспондент Евгений Поддубный. Сенатор и Герой России Александр Карелин указал, что выбор участников был сложным из-за их боевого опыта и заслуг. Он выразил уверенность, что они продолжат трудиться на благо России на военной и гражданской службе. «Среди выбранных участников второго потока 31 Герой России, 72 кавалера ордена Мужества», — отметил Карелин.
Участник Общественного совета программы «Время героев» с позывным Зять выразил уверенность, что представители второго набора продемонстрируют значительные успехи в образовательной деятельности и продолжат служить Родине, выйдя на качественно новый уровень. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что 42 участника первого потока уже получили назначения в органы власти и госкорпорации. Он добавил, что обратная связь от героев и экспертов поможет сделать второй поток более эффективным и соответствующим лучшим стандартам.
Программа «Время героев», запущенная 1 марта 2024 года по поручению президента Владимира Путина, готовит управленцев из числа участников СВО для работы в государственных структурах. Первый поток из 83 человек начал обучение в мае 2024 года. Сорок два уже заняли посты, в том числе ставший полпредом в УрФО Артем Жога и получившая пост врио губернатора ЕАО Мария Костюк. Отбор учитывает боевой опыт и управленческие навыки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.