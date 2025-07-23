Дочери свердловского бойца СВО отказали в выплате за его гибель

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Боец погиб в Курской области (архивное фото)
Боец погиб в Курской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сухом Логу (Свердловская область) управление соцполитики оставило дочь участника спецоперации на Украине без выплат за гибель отца. Отказ объяснили тем, что военнослужащий погиб на территории Курской области, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Прокуратурой установлено, что смерть мужчины наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы, что дает право членам семьи на получение выплаты. Кроме того, факт гибели военнослужащего в ходе спецоперации подтверждается документами военкомата», — пояснили там.

После проверки правоохранители внесли требование начальнику учреждения с требованием устранить нарушения. Вскоре девушке перечислили единовременную выплату в 750 тысяч рублей.

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В Сухом Логу (Свердловская область) управление соцполитики оставило дочь участника спецоперации на Украине без выплат за гибель отца. Отказ объяснили тем, что военнослужащий погиб на территории Курской области, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Прокуратурой установлено, что смерть мужчины наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы, что дает право членам семьи на получение выплаты. Кроме того, факт гибели военнослужащего в ходе спецоперации подтверждается документами военкомата», — пояснили там. После проверки правоохранители внесли требование начальнику учреждения с требованием устранить нарушения. Вскоре девушке перечислили единовременную выплату в 750 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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