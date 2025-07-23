Вице-спикер ГД Даванков просит генпрокурора взять дело «Базы» на личный контроль

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Даванков заявил, что разбирательство вокруг дела «Базы» должно быть справедливым
Даванков заявил, что разбирательство вокруг дела «Базы» должно быть справедливым Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил генпрокурора Игоря Краснова взять дело telegram-канала Baza на личный контроль. Об этом сообщил сам Даванков.

«Обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову и попросил его взять дело „Базы“ под личный контроль», — написал Владислав Даванков в своем telegram-канале. По его словам, к нему обратились журналисты telegram-канала и рассказали, что в ходе обысков к ним применили силу и отказали в адвокатах. Вице-спикер ГД подчеркнул, что разбирательство должно быть справедливым. Он также отметил тревожную тенденцию: обыски и суд за последнее время прошли не только у Baza, но и у информагентства URA.RU.

Ранее, 22 июля, стало известно об обысках и изъятии техники и документов в редакции telegram-канала Baza. Главного редактора издания Глеба Трифонова и старшего продюсера Татьяну Лукьянову увезли на допрос. В настоящее время Трифонов находится в здании суда, ему избирается мера пресечения.

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Вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил генпрокурора Игоря Краснова взять дело telegram-канала Baza на личный контроль. Об этом сообщил сам Даванков. «Обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову и попросил его взять дело „Базы“ под личный контроль», — написал Владислав Даванков в своем telegram-канале. По его словам, к нему обратились журналисты telegram-канала и рассказали, что в ходе обысков к ним применили силу и отказали в адвокатах. Вице-спикер ГД подчеркнул, что разбирательство должно быть справедливым. Он также отметил тревожную тенденцию: обыски и суд за последнее время прошли не только у Baza, но и у информагентства URA.RU. Ранее, 22 июля, стало известно об обысках и изъятии техники и документов в редакции telegram-канала Baza. Главного редактора издания Глеба Трифонова и старшего продюсера Татьяну Лукьянову увезли на допрос. В настоящее время Трифонов находится в здании суда, ему избирается мера пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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