Вице-спикер ГД Даванков просит генпрокурора взять дело «Базы» на личный контроль

Вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил генпрокурора Игоря Краснова взять дело telegram-канала Baza на личный контроль. Об этом сообщил сам Даванков.
«Обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову и попросил его взять дело „Базы“ под личный контроль», — написал Владислав Даванков в своем telegram-канале. По его словам, к нему обратились журналисты telegram-канала и рассказали, что в ходе обысков к ним применили силу и отказали в адвокатах. Вице-спикер ГД подчеркнул, что разбирательство должно быть справедливым. Он также отметил тревожную тенденцию: обыски и суд за последнее время прошли не только у Baza, но и у информагентства URA.RU.
Ранее, 22 июля, стало известно об обысках и изъятии техники и документов в редакции telegram-канала Baza. Главного редактора издания Глеба Трифонова и старшего продюсера Татьяну Лукьянову увезли на допрос. В настоящее время Трифонов находится в здании суда, ему избирается мера пресечения.
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