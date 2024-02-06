Пермский робот будет учить детей Северной Кореи

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Робот (сзади) стал частью команды роботов-педагогов
Робот (сзади) стал частью команды роботов-педагогов Фото:

Компания «Промобот» отправила своего робота в Пхеньян (Северная Корея). Как сообщили в пресс-службе компании, он будет читать лекции, проверять тесты и отвечать на вопросы.

«Российский робот Промобот приступил к работе в Северной Корее. Робот стал одним из роботов-педагогов в образовательных учреждениях Пхеньяна. Робот будет читать лекции, проверять тесты и отвечать на вопросы студентов и школьников», — отметили в пресс-службе.

Это будет один из роботов-педагогов в Пхеньяне. В Северной Корее сейчас идет модернизация системы образования и внедряются предметы, связанные с инновациями. Ранее URA.RU сообщало, что робот «Арди», разработанный «Промоботом», стал звездой стенда Пермского края на выставке «Россия» на ВДНХ. Он пел для вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и познакомился с Ларисой Долиной.

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Компания «Промобот» отправила своего робота в Пхеньян (Северная Корея). Как сообщили в пресс-службе компании, он будет читать лекции, проверять тесты и отвечать на вопросы. «Российский робот Промобот приступил к работе в Северной Корее. Робот стал одним из роботов-педагогов в образовательных учреждениях Пхеньяна. Робот будет читать лекции, проверять тесты и отвечать на вопросы студентов и школьников», — отметили в пресс-службе. Это будет один из роботов-педагогов в Пхеньяне. В Северной Корее сейчас идет модернизация системы образования и внедряются предметы, связанные с инновациями. Ранее URA.RU сообщало, что робот «Арди», разработанный «Промоботом», стал звездой стенда Пермского края на выставке «Россия» на ВДНХ. Он пел для вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и познакомился с Ларисой Долиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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