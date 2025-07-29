Миллионы за лояльность: экс-специалиста Минобороны обвинили во взятке

Экс-военный специалист МО РФ Меньшиков получил 7,5 млн за покровительство
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По данным следствия, Меньшиков получил 7,5 млн рублей взятки за покровительство
По данным следствия, Меньшиков получил 7,5 млн рублей взятки за покровительство Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывший ведущий специалист военного представительства Минобороны России Андрей Меньшиков обвиняется в получении взятки более 7,5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, он в 2014–2020 годах получил от главы АО «ВНИТИ ЭМ» Сергея Турусова денежные средства за покровительство при контроле исполнения контрактов. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее в России уже возбуждались уголовные дела по фактам злоупотреблений при исполнении гособоронзаказа. Так, бывший гендиректор Главного военно-строительного управления по спецобъектам Андрей Белков обвинялся в организации фиктивного конкурса на поставку томографа для Минобороны, а в 2022 году были осуждены сотрудники ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» за вымогательство взятки при заключении контракта на поставку оборудования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший ведущий специалист военного представительства Минобороны России Андрей Меньшиков обвиняется в получении взятки более 7,5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ. «Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, он в 2014–2020 годах получил от главы АО «ВНИТИ ЭМ» Сергея Турусова денежные средства за покровительство при контроле исполнения контрактов. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ранее в России уже возбуждались уголовные дела по фактам злоупотреблений при исполнении гособоронзаказа. Так, бывший гендиректор Главного военно-строительного управления по спецобъектам Андрей Белков обвинялся в организации фиктивного конкурса на поставку томографа для Минобороны, а в 2022 году были осуждены сотрудники ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» за вымогательство взятки при заключении контракта на поставку оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...