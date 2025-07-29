Миллионы за лояльность: экс-специалиста Минобороны обвинили во взятке

Бывший ведущий специалист военного представительства Минобороны России Андрей Меньшиков обвиняется в получении взятки более 7,5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.
«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, он в 2014–2020 годах получил от главы АО «ВНИТИ ЭМ» Сергея Турусова денежные средства за покровительство при контроле исполнения контрактов. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее в России уже возбуждались уголовные дела по фактам злоупотреблений при исполнении гособоронзаказа. Так, бывший гендиректор Главного военно-строительного управления по спецобъектам Андрей Белков обвинялся в организации фиктивного конкурса на поставку томографа для Минобороны, а в 2022 году были осуждены сотрудники ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» за вымогательство взятки при заключении контракта на поставку оборудования.
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