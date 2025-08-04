Путин поговорил по телефону с израильским премьером Нетаньяху

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Песков рассказал, что Путин поговорил с Нетаньяху
Песков рассказал, что Путин поговорил с Нетаньяху Фото:

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На данный момент подробностей беседы не приводится. 

Прошлый телефонный разговор лидера России и израильского премьера прошел 28 июля. Тогда Путин призвал Нетаньяху решать военный конфликт с Ираном только через переговоры и осудил план Израиля по разделу Сирии. 

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На данный момент подробностей беседы не приводится.  Прошлый телефонный разговор лидера России и израильского премьера прошел 28 июля. Тогда Путин призвал Нетаньяху решать военный конфликт с Ираном только через переговоры и осудил план Израиля по разделу Сирии. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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