Путин поговорил по телефону с израильским премьером Нетаньяху

Песков рассказал, что Путин поговорил с Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На данный момент подробностей беседы не приводится.
Прошлый телефонный разговор лидера России и израильского премьера прошел 28 июля. Тогда Путин призвал Нетаньяху решать военный конфликт с Ираном только через переговоры и осудил план Израиля по разделу Сирии.
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