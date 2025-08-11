По Подмосковью гуляет бык. Видео

Бык бегает по Люберцам в Подмосковье (архивное фото)
Бык бегает по Люберцам в Подмосковье (архивное фото) Фото:

В центре города Люберцы (Подмосковье) гуляет бык. Видео очевидцев распространяют в соцсетях.

Бык перемещается по улице Побратимов. На его шее болтается оборванная веревка. Очевидцы сообщают, что животное ест траву с газона, некоторые прохожие пугаются, пишет telegram-канал 112.

