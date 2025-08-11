Вассерман отреагировал на свое появление в базе розыска СБУ

Вассерман не удивлен своим появлением в базе розыска СБУ
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не удивлен своим размещением в розыскной базе украинских спецслужб. Он подчеркнул, что уже давно там находится.

«Служба безопасности нацистов Украины возбудила против меня дело по обвинению в сепаратизме еще десятилетия назад, и, думаю, это было не первое такое дело. Так что ничего удивительного для меня в этом нет», — передает слова Вассермана РИА Новости. 

Как следует из официальных данных, СБУ объявила Вассермана в розыск еще в 2022 году. Напомним, что в 2017 году российский лидер Владимир Путин предоставил известному интеллектуалу гражданство России. Сам Вассерман родился в Одессе, где получил техническое образование, прежде чем стать известным телезнатоком и публичным деятелем.

