Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не удивлен своим размещением в розыскной базе украинских спецслужб. Он подчеркнул, что уже давно там находится.
«Служба безопасности нацистов Украины возбудила против меня дело по обвинению в сепаратизме еще десятилетия назад, и, думаю, это было не первое такое дело. Так что ничего удивительного для меня в этом нет», — передает слова Вассермана РИА Новости.
Как следует из официальных данных, СБУ объявила Вассермана в розыск еще в 2022 году. Напомним, что в 2017 году российский лидер Владимир Путин предоставил известному интеллектуалу гражданство России. Сам Вассерман родился в Одессе, где получил техническое образование, прежде чем стать известным телезнатоком и публичным деятелем.
