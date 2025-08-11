Химик перечислил продукты питания с повышенной радиацией

Бразильские орехи и некоторые виды рыбы содержат повышенные уровни радиации по сравнению с другими продуктами питания. Об этом сообщил ведущий инженер кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета Александра Кожевникова. По его словам, распространенное мнение о том, что самый радиоактивный продукт — это бананы, не соответствует действительности.
«Среди продуктов с повышенным уровнем радиации, кроме бразильских орехов, — фасоль, морковь, картофель, красное мясо, соль и грибы... Рыба может быть источником не только радиации, но и токсичного металла — ртути», — пишет aif.ru со ссылкой на слова эксперта.
Как отметила Кожевникова, для возникновения опасных последствий в виде лучевой болезни потребовалось бы съесть порядка 100 миллионов бананов. Химик подчеркнула, что гораздо большую опасность в этом плане представляют бразильские орехи, радиоактивность которых в тысячу раз выше, чем у большинства других продуктов. Это связано с особенностями корней деревьев, поглощающих радий из глубоких слоев почвы.
Ежедневное употребление двух бразильских орехов в течение года может привести к дополнительной дозе радиации около 160 микрозивертов, при том что средняя ежегодная доза от всех продуктов составляет порядка 300 микрозивертов. К числу продуктов с относительно высоким уровнем радиации также относятся фасоль, морковь, картофель, красное мясо, соль и грибы. Особенно быстро радиоактивные вещества накапливаются в белых грибах и моховиках, а также в молоке коров, пасущихся на загрязненных территориях.
В группу риска входят также некоторые виды рыбы — щука, окунь, карп. Кроме того, рыба может содержать токсичную ртуть. Как уточнила Кожевникова, наибольшая концентрация этого металла отмечается у долгоживущих и хищных видов, таких как тунец и скумбрия. В связи с этим эксперт рекомендует ограничить потребление тунца и скумбрии до одного-двух раз в месяц порциями по 100–150 грамм. Беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 12 лет от этих видов рыбы желательно отказаться. Наиболее безопасными с точки зрения содержания ртути считаются лосось, сельдь, сардина и треска.
Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о потенциальных опасностях, связанных с употреблением морепродуктов. Специалист обратила внимание на то, что в рыбе, креветках и моллюсках может содержаться вирус гепатита А, передает 360.ru. По словам Кашух, заболевание зачастую проявляется симптомами, схожими с обычной кишечной инфекцией, однако требует иного терапевтического подхода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.