Челябинский губернатор Текслер назвал точки сотрудничества с Республикой Беларусь

Челябинская область продолжает развивать сотрудничество с Республикой Беларусь. Ключевыми точками взаимодействия названы экономика и промышленность, а точкой роста — роботизация, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Промышленность и экономика — это база, основа кооперационных связей между Челябинской областью и Республикой Беларусь, это основа нашего взаимного сотрудничества», — отметил Текслер, поблагодарив первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова за теплый прием. В качестве новых направлений для сотрудничества он назвал роботизацию с последующей интеграцией в производство.
Снопков подчеркнул особую значимость визита делегации Челябинской области. По его словам, нынешняя поездка носит глубокий, продолжительный и основательный характер. Он отметил, что насыщенная программа визита, широкий состав делегации, а также презентация продукции челябинских предприятий в Минске свидетельствуют о высоком уровне внимания, который российская сторона уделяет дальнейшему укреплению партнерских отношений и развитию кооперации.
Вице-премьер обратил внимание на положительную динамику двусторонней торговли, подчеркнув, что увеличение ее объемов является не самоцелью, а результатом углубляющихся внутренних кооперационных процессов между Челябинской областью и Республикой Беларусь. Он выразил уверенность, что именно эти процессы определяют перспективы совместной работы.
Кроме того, Снопков высоко оценил деятельность выставочного павильона Челябинской области в Минске. Он особо отметил важность дальнейшего развития кооперационных связей между регионами и высказал уверенность в их долгосрочности. «Мы открыты для рассмотрения любых предложений и кооперационных бизнес-идей, направленных на активизацию двустороннего взаимодействия. Наша задача — не краткосрочные проекты, а долговременное объединение интеллектуального, промышленного и образовательного потенциала наших регионов», — подчеркнул вице-премьер.
Текслер возглавляет делегацию Челябинской области в Республике Беларусь. В рамках визита состоялась встреча с президентом страны Александром Лукашенко. В рамках деловой поездки у губернатора региона запланированы встречи с коллегами из Могилевской и Гомельской областей, посещение предприятий, в том числе «Гомсельмаш» и Белорусского металлургического завода (БМЗ).
