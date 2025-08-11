Украинские дроны атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

Пострадало четыре человека в результате атаки украинских БПЛА, сообщил Гладков
Пострадало четыре человека в результате атаки украинских БПЛА, сообщил Гладков Фото:

В результате атаки украинских БПЛА на Белгородскую область пострадало четверо мирных жителей. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Четверо мирных жителей пострадали в результате очередных ударов ВСУ», — заявил губернатор в своем telegram-канале. Также он заявил, что в селе Ясные Зори от удара FPV-дрона мужчина получил баротравму и осколочные ранения. Ему была оказана помощь на месте. Пострадала и супружеская пара в поселке Красная Яруга. Госпитализация им также не потребовалась.

Атаки украинских беспилотников на Белгородскую область происходят регулярно. В июле в селе Ясные Зори уже фиксировались удары FPV-дронов по автомобилям, в результате которых местные жители получали ранения. Пострадавшим всегда оказывается необходимая медицинская помощь.

