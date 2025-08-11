Взрыв прогремел на заводе в Пенсильвании, есть пострадавшие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв произошел на сталелитейном заводе компании US Steel, указано в материале
Взрыв произошел на сталелитейном заводе компании US Steel, указано в материале Фото:

На заводе сталелитейной компании US Steel в штате Пенсильвания в США произошел взрыв. Есть пострадавшие. Об этом сообщают американские СМИ.

«В понедельник несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе US Steel в Клэртоне», — указано в сообщении телеканала CBS. Сообщается, что взрыв произошел около 18:00 по Московскому времени.

По словам губернатора штата Джоша Шапиро, на месте работают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. Агентство Associated Press заявило, под завалами находятся люди. Данный завод является крупнейшим коксохимическим предприятием в Северной Америке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На заводе сталелитейной компании US Steel в штате Пенсильвания в США произошел взрыв. Есть пострадавшие. Об этом сообщают американские СМИ. «В понедельник несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе US Steel в Клэртоне», — указано в сообщении телеканала CBS. Сообщается, что взрыв произошел около 18:00 по Московскому времени. По словам губернатора штата Джоша Шапиро, на месте работают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. Агентство Associated Press заявило, под завалами находятся люди. Данный завод является крупнейшим коксохимическим предприятием в Северной Америке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...