На заводе сталелитейной компании US Steel в штате Пенсильвания в США произошел взрыв. Есть пострадавшие. Об этом сообщают американские СМИ.
«В понедельник несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе US Steel в Клэртоне», — указано в сообщении телеканала CBS. Сообщается, что взрыв произошел около 18:00 по Московскому времени.
По словам губернатора штата Джоша Шапиро, на месте работают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. Агентство Associated Press заявило, под завалами находятся люди. Данный завод является крупнейшим коксохимическим предприятием в Северной Америке.
