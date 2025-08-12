Яблочный Спас в Пермском крае широко отметят в музее «Хохловка»

Яблочный спас отметят 19 августа
Яблочный спас отметят 19 августа

Яблочный Спас — праздник день Преображения Господня — 19 августа пермяки отметят на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка». В этот день здесь будут звучать духовные песнопения и старообрядческие стихи, а также народные песни. Для гостей проведут мастер-классы по приготовлению блюд из яблок.

«На празднике в „Хохловке“ 19 августа можно будет услышать духовные песнопения и старообрядческие стихи. Рядом с храмом зазвучат народные песни. Гости музея смогут поучаствовать в мастер-классах по пению, по приготовлению традиционных блюд из яблок, по изготовлению традиционной куклы; потанцевать ильинские кадрили под гармошку, поиграть в молодежные игры», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Гостей в «Хохловке» ждут к 11:00. В полдень начнется молебен с освящением яблок и меда.

