Пермяки начали скупать «однушки» и студии в преддверии осени

В Перми в преддверии осени вырос спрос на однокомнатные квартиры и студии
Спрос на недвижимость выросла после снижения ставок
Спрос на недвижимость выросла после снижения ставок Фото:

Жители Пермского края в августе начали активнее покупать однокомнатные квартиры и студии. Повышение спроса связано не только с началом учебного года. Одна из основных причин — снижение ключевой ставки. Об этом URA.RU рассказал руководитель пермского центра недвижимости «Метры ближе» Александр Леонов.

«Повышение спроса на однокомнатные квартиры и студии отчасти связано с приближением нового учебного года. Есть покупатели из края, и их довольно много. Но это не основная причина. Сейчас стали интересоваться покупкой квартиры чаще всего те, у кого не было возможности взять ипотеку по льготной программе, так как ставки по жилищным кредитам начали снижаться», — сообщил Александр Леонов корреспонденту агентства.

Еще одна причина — снижение доходности по вкладам. По словам агента по недвижимости, люди начинают перекладывать активы и покупают небольшие квартиры, чтобы затем сдавать их в аренду. Александр Леонов добавил, что в конце лета и осенью спрос на недвижимость всегда растет. При этом на пермском рынке вторичной недвижимости заметен дефицит квартир, что стало влиять на постепенный рост цен.

