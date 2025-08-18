Пьяный дебошир вынудил пилотов развернуть самолет «Уральских авиалиний»

Самолет направлялся из Москвы в Ташкент
Самолет направлялся из Москвы в Ташкент

Пьяный пассажир устроил дебош в самолете «Уральских авиалиний», который вечером 17 августа летел из Москвы в Ташкент. В связи с этим пилоты приняли решение вернуться в столицу, напрасно пролетев 170 километров. Информация об этом появилась в Telegram.

«Уже на этапе руления 42-летний Хусниддин начал вести себя неадекватно: громко выражался нецензурной бранью в адрес соседних пассажиров. Хотя при посадке бортпроводники не заметили никаких тревожных признаков, но мужчина оказался подшофе», — передает телеграм-канал «Авиаторщина».

По данным канала, во время полета мужчина вставал с места и кричал на других пассажиров, размахивая руками. Требования бортпроводников дебошир игнорировал, успокаивать неадеквата своими силами были вынуждены очевидцы.

Сразу после приземления судна в аэропорту Жуковский полицейские задержали мужчину. На него составили административный протокол. Остальные пассажиры продолжили полет на 2,5 часа позже расписания.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу "Уральских авиалиний". Ответ будет опубликован, как только поступит.

