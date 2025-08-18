В Екатеринбурге 17 августа участники свадьбы перекрыли движение на пересечении улицы Бакинских Комиссаров и проспекта Космонавтов ради танцев. Четверых весельчаков нашли и арестовали, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«За несанкционированную акцию в общественном месте граждане Халилов и Майборода получили наказание в виде ареста на срок семь суток, а граждане Неустроев и Порозов — восемь суток. Ближайшую неделю все четверо танцоров проведут в спецприемнике МВД на Елизаветинском шоссе», — пояснил полковник Горелых.
По его словам, извиняться перед горожанами танцоры отказались. «Как бы то ни было, свадьбу друга хлопцы запомнят надолго. Хорошо бы, чтобы они еще и усвоили о недопустимости подобных „шалостей“» — подчеркнул представитель полиции.
