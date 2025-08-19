В Академическом районе Екатеринбурга отметили десятилетие храма Святых Божих строителей. Литургию в честь праздника провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), сообщили в пресс-службе АО СЗ «РСГ-Академическое».
«Сегодня мы будем совершать богослужение в замечательном, белом, красивом и уютном храме», — отметил Кульберг. Особое внимание в литургии уделили строителям храма.
Митрополит вручил орден преподобного Андрея Иконописца члену совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Алексею Воробьеву. Евгений отметил его вклад в становление прихода. Ордена праведного Симеона Верхотурского I степени получили гендиректор компании застройщика Сергей Ланцов и глава УК «Академический» Андрей Сизов. Еще от РПЦ вручили медаль святых Царственных Страстотерпцев I степени главе Академического района Николаю Смирнягину. Поучаствовать в службе пришли десятки жителей района. Храму в честь 10-летия подарили от епархии икону преподобных Авакума, Серафима и Мордавия.
«Мы выбрали место, владыка Викентий благословил, и храм начали строить всем миром. Сегодня, спустя 10 лет после первой службы, мы видим, как Академический растёт и хорошеет. Я спрошу у вас: вам нравится Академический? Любите ли вы свой храм?» — обратился он к собравшимся, и в ответ раздалось дружное «Да!» «Вот так, в единстве, наша страна будет преображаться, радоваться жизни и нести счастье подрастающему поколению», — рассказал Воробьев.
Настоятель прихода отец Даниил подчеркнул, что торжества совпали с подготовкой к празднику Преображения, когда традиционно освящают плоды нового урожая. Прихожане передали митрополиту корзину с уральскими овощами, выращенными своими руками. В завершение праздника каждый гость получил сладкий пряник — символ радости и общности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!