Американский военный эксперт и популярный ведущий Скотт Риттер сообщил, что намерен написать сценарий и стать режиссером фильма, основанного на реальных событиях из жизни депутата Госдумы Яны Лантратовой. В парламенте она представляет Челябинскую область, лента же будет посвящена участию Лантратовой в спасении детей Донбасса в 2014 году.
«Фильм расскажет о подвиге Яны Лантратовой, которая с 2014 года по настоящее время активно участвовала в спасении мирных жителей Донбасса. Она лично эвакуировала детей под обстрелами ВСУ, пыталась договориться с Петром Порошенко об открытии гуманитарного коридора и стала жертвой политических преследований на Украине.
Цель проекта — представить фильм на крупнейших международных кинофестивалях, включая Каннский кинофестиваль, премию «Оскар» и другие мировые площадки в Европе и Америке. Это позволит донести правду о событиях на Донбассе, включая истории военнопленных, политических заключенных и мирных жителей», — пояснили в Международном Клубе Народного Единства.
Проект является совместной инициативой Скотта Риттера и МКНЕ. Продюсировать проект будут гендиректор МКНЕ и его заместитель Дмитрий Вейялайнен.
Во время визита в Москву Скотт Риттер провел более 45 интервью. Лантратова стала единственной женщиной в перечне его героев. Но именно ее рассказ потряс бывшего офицера разведки Корпуса морской пехоты США буквально до слез.
