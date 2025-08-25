ВСУ атаковали Смоленскую область

ВСУ вновь использовали дроны, чтобы атаковать Смоленскую область
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
Украинская армия вновь атаковала Смоленскую область — уничтожено семь дронов. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.
"Средствами РЭБ И ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты семь беспилотников противника", — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, ничто не разрушено.
Также губернатор призвал всех сохранять спокойствие. Отметив, что не стоит на данный момент подходить к окнам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!