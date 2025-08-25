ВСУ атаковали Смоленскую область

Над Смоленской областью отражена атака семи беспилотников
ВСУ вновь использовали дроны, чтобы атаковать Смоленскую область
ВСУ вновь использовали дроны, чтобы атаковать Смоленскую область Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Украинская армия вновь атаковала Смоленскую область — уничтожено семь дронов. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин. 

"Средствами РЭБ И ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты семь беспилотников противника", — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, ничто не разрушено. 

Также губернатор призвал всех сохранять спокойствие. Отметив, что не стоит на данный момент подходить к окнам.   

