В Рязанской области рассказали об отражении атаки ВСУ

Малков: над Рязанской областью сбито шесть беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Рязанской области отражена атака БПЛА
В Рязанской области отражена атака БПЛА Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В ночь на 26 августа над территорией Рязанской области средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы было уничтожено шесть беспилотников. Об этом рассказал глава региона Павел Малков.

«Сбиты шесть БПЛА», — написал Малков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента отсутствуют пострадавшие среди гражданского населения. Сообщается, что в одном из населенных пунктов обломки беспилотного аппарата повредили кровлю частного домовладения, однако возникшее возгорание было оперативно ликвидировано.

Малков подтвердил, что в настоящее время проводится оценка нанесенного материального ущерба. Подчеркивается, что ситуация в регионе остается под контролем, все экстренные службы функционируют в штатном режиме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 26 августа над территорией Рязанской области средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы было уничтожено шесть беспилотников. Об этом рассказал глава региона Павел Малков. «Сбиты шесть БПЛА», — написал Малков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента отсутствуют пострадавшие среди гражданского населения. Сообщается, что в одном из населенных пунктов обломки беспилотного аппарата повредили кровлю частного домовладения, однако возникшее возгорание было оперативно ликвидировано. Малков подтвердил, что в настоящее время проводится оценка нанесенного материального ущерба. Подчеркивается, что ситуация в регионе остается под контролем, все экстренные службы функционируют в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...