Суд завершил конкурсное производство на заводе-банкроте в Златоусте

Арбитражный суд Челябинской области завершил конкурсное производство на обанкроченном Златоустовском электрометаллургическом заводе (ЗЭМЗ). Как следует из определения, полномочия конкурсного управляющего Владимира Добрышкина продолжили действовать.
«Завершить конкурсное производство, открытое в отношении АО „Златоустовский электрометаллургический завод“. Полномочия конкурсного управляющего Владимира Добрышкина действуют до даты исключения должника из Единого государственного реестра юридических лиц», — отмечено в документе.
Управление ФНС по региону суд обязал представить копию свидетельства о внесении записи, которая засвидетельствует прекращение работы ЗЭМЗ в связи с завершением конкурсного производства. Запись следует внести в течение пяти дней.
Постановление можно обжаловать. На это суд отвел десять дней.
Завод стал банкротом в декабре 2021 года. Исковые требования о признании несостоятельным признали 15 компаний и физлиц. Среди них «Линга ДТ», «Техпром», «Стил Трейд Компании», являющийся собственником, и другие. Одним из крупнейших кредиторов в ходе процесса стал Павел Кротов, выкупивший права требования у АО «Торговый дом Металлургический завод «Красный Октябрь». В ходе процесса суд взыскал с бенефициара Дмитрия Герасименко и бывшего директора Александра Кретова солидарно 1,136 млрд рублей. Руководители довели предприятие до убытков, однако долги их были выкуплены за бесценок, и требования со стороны кредиторов сняты.
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