Суд завершил конкурсное производство на заводе-банкроте в Златоусте

15 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Суд потребовал удалить запись о заводе из госреестра Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области завершил конкурсное производство на обанкроченном Златоустовском электрометаллургическом заводе (ЗЭМЗ). Как следует из определения, полномочия конкурсного управляющего Владимира Добрышкина продолжили действовать. «Завершить конкурсное производство, открытое в отношении АО „Златоустовский электрометаллургический завод“. Полномочия конкурсного управляющего Владимира Добрышкина действуют до даты исключения должника из Единого государственного реестра юридических лиц», — отмечено в документе. Управление ФНС по региону суд обязал представить копию свидетельства о внесении записи, которая засвидетельствует прекращение работы ЗЭМЗ в связи с завершением конкурсного производства. Запись следует внести в течение пяти дней. Постановление можно обжаловать. На это суд отвел десять дней. Завод стал банкротом в декабре 2021 года. Исковые требования о признании несостоятельным признали 15 компаний и физлиц. Среди них «Линга ДТ», «Техпром», «Стил Трейд Компании», являющийся собственником, и другие. Одним из крупнейших кредиторов в ходе процесса стал Павел Кротов, выкупивший права требования у АО «Торговый дом Металлургический завод «Красный Октябрь». В ходе процесса суд взыскал с бенефициара Дмитрия Герасименко и бывшего директора Александра Кретова солидарно 1,136 млрд рублей. Руководители довели предприятие до убытков, однако долги их были выкуплены за бесценок, и требования со стороны кредиторов сняты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области завершил конкурсное производство на обанкроченном Златоустовском электрометаллургическом заводе (ЗЭМЗ). Как следует из определения, полномочия конкурсного управляющего Владимира Добрышкина продолжили действовать. «Завершить конкурсное производство, открытое в отношении АО „Златоустовский электрометаллургический завод“. Полномочия конкурсного управляющего Владимира Добрышкина действуют до даты исключения должника из Единого государственного реестра юридических лиц», — отмечено в документе. Управление ФНС по региону суд обязал представить копию свидетельства о внесении записи, которая засвидетельствует прекращение работы ЗЭМЗ в связи с завершением конкурсного производства. Запись следует внести в течение пяти дней. Постановление можно обжаловать. На это суд отвел десять дней. Завод стал банкротом в декабре 2021 года. Исковые требования о признании несостоятельным признали 15 компаний и физлиц. Среди них «Линга ДТ», «Техпром», «Стил Трейд Компании», являющийся собственником, и другие. Одним из крупнейших кредиторов в ходе процесса стал Павел Кротов, выкупивший права требования у АО «Торговый дом Металлургический завод «Красный Октябрь». В ходе процесса суд взыскал с бенефициара Дмитрия Герасименко и бывшего директора Александра Кретова солидарно 1,136 млрд рублей. Руководители довели предприятие до убытков, однако долги их были выкуплены за бесценок, и требования со стороны кредиторов сняты.