Россияне после подорожания водки перешли на другой алкоголь

В России зафиксирован значительный рост спроса на алкогольные настойки: по итогам января — июля 2025 года розничные продажи сладких настоек увеличились на 15,5% и превысили 2 млн декалитров. Продажи горьких настоек также выросли — почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные участников алкогольного рынка, оказавшиеся в распоряжении «Коммерсанта». Аналитики отметили, что повышенный спрос на настойки произошел из-за подорожания водки.
«Спрос на настойки средней крепости (от 21% до 30%) вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи настоек в целом увеличились на 8,5%», — сообщила вице-президент аналитического агентства D.I.S.T. Spirits Марина Щербакова. Аналитики сходятся во мнении, что причиной повышения интереса к настойкам послужило резкое подорожание водки. С начала года она выросла на 16,7%, до 349 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.
В компании «Татспиртпром» сообщили о росте отгрузок настоек на 26%, при этом максимальные темпы зафиксированы в сегменте сладких напитков. Директор по маркетингу компании Елена Слободанюк подчеркнула, что популярность сладких настоек растет быстрее других категорий.
По данным Ladoga, наибольший вклад в увеличение продаж внесли бренды «Царская» в категории горьких настоек (рост на 82,7% год к году) и «Ладога» среди сладких настоек (рост в 3,5 раза). Участники рынка отмечают, что подобная динамика может сохраниться и во второй половине года при сохранении текущих цен.
В 2025 году в ряде регионов фиксировалось снижение интереса россиян к алкоголю в принципе. Из-за роста цен на водку ее стали покупать в разы меньше.
