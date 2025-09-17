Труп нашли возле больницы в Екатеринбурге. Фото

На месте работают силовики
На месте работают силовики

В Екатеринбурге 17 сентября на улице Начдива Васильева возле горбольницы №41 обнаружили тело мужчины с ссадинами. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Тело все в ссадинах. Мужчина в возрасте, но не сильно пожилой — около 50-ти лет. При нем документы и сумка», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.



