На месте работают силовики
В Екатеринбурге 17 сентября на улице Начдива Васильева возле горбольницы №41 обнаружили тело мужчины с ссадинами. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Тело все в ссадинах. Мужчина в возрасте, но не сильно пожилой — около 50-ти лет. При нем документы и сумка», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.
