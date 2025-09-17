Песков раскрыл, когда Путин внесет кадидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Президент Владимир Путин скоро внесет кандидатуру Игоря Краснова в Совет Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о сроках внесения его кандидатуры.
«В самые сжатые сроки», — сказал Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами.
Комиссия при президенте рекомендовала 17 сентября назначить Краснова председателем Верховного суда. Краснов — единственный претендент на должность. Вопрос о назначении на должность председателя ВС рассматривается Советом Федерации в 14-дневный срок со дня получения представления президента.
