В Кремле рассказали о встрече Путина, Трампа и Зеленского

На данный момент конкретных планов по организации встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока никаких наметок относительно контактов на высшем уровне нет», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в Кремле не располагают какой-либо определенной информацией относительно возможных сроков телефонных переговоров или личной встречи между лидерами.
Несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, Песков подчеркнул, что контакты между представителями глав государств продолжаются по дипломатическим каналам. Представители соответствующих администраций поддерживают рабочие отношения, что позволяет при необходимости оперативно организовать переговоры.
