Песков рассказал, будет ли Путин смотреть «Интервидение»

Президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на конкурсе «Интервидение», но сможет следить за ним в телеэфире. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в графике президента нет посещения этого мероприятия. Однако он подчеркнул, что Путин сможет увидеть трансляцию конкурса. «Президент будет иметь возможность тел трансляцию этого важного ожидаемого мероприятия», — сказал представитель Кремля во время конференц-колла.
Согласно указу Владимира Путина, 20 сентября 2025 состоится международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». Ожидается, что в мероприятии примут участие представители не менее двадцати государств. Российскую Федерацию на конкурсе будет представлять исполнитель Shaman (Ярослав Дронов).
