Песков рассказал, будет ли Путин смотреть «Интервидение»

Песков: Путин не приедет на «Интервидение», но посмотрит его по телевизору
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин посмотрит «Интервидение» по телевизору, заявил Песков
Путин посмотрит «Интервидение» по телевизору, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Интервидение-2025

Президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на конкурсе «Интервидение», но сможет следить за ним в телеэфире. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в графике президента нет посещения этого мероприятия. Однако он подчеркнул, что Путин сможет увидеть трансляцию конкурса. «Президент будет иметь возможность тел трансляцию этого важного ожидаемого мероприятия», — сказал представитель Кремля во время конференц-колла.

Согласно указу Владимира Путина, 20 сентября 2025 состоится международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». Ожидается, что в мероприятии примут участие представители не менее двадцати государств. Российскую Федерацию на конкурсе будет представлять исполнитель Shaman (Ярослав Дронов).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на конкурсе «Интервидение», но сможет следить за ним в телеэфире. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в графике президента нет посещения этого мероприятия. Однако он подчеркнул, что Путин сможет увидеть трансляцию конкурса. «Президент будет иметь возможность тел трансляцию этого важного ожидаемого мероприятия», — сказал представитель Кремля во время конференц-колла. Согласно указу Владимира Путина, 20 сентября 2025 состоится международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». Ожидается, что в мероприятии примут участие представители не менее двадцати государств. Российскую Федерацию на конкурсе будет представлять исполнитель Shaman (Ярослав Дронов).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...