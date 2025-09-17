Путин проведет международный разговор 17 сентября

Песков воздержался от раскрытия деталей предстоящей беседы Владимира Путина
У президента России Владимира Путина 17 сентября запланирован международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вторая половина дня — международный телефонный разговор. Не буду забегать вперед», — сказал Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Однако представитель Кремля воздержался от раскрытия деталей относительно участников и повестки предстоящей беседы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!