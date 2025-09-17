Путин проведет международный разговор 17 сентября

Песков воздержался от раскрытия деталей предстоящей беседы Владимира Путина
Песков воздержался от раскрытия деталей предстоящей беседы Владимира Путина

У президента России Владимира Путина 17 сентября запланирован международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вторая половина дня — международный телефонный разговор. Не буду забегать вперед», — сказал Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Однако представитель Кремля воздержался от раскрытия деталей относительно участников и повестки предстоящей беседы.

