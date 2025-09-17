Намерения Евросоюза, озвученные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, ускорить отказ от российских энергоносителей в рамках 19-го пакета санкций не повлияют на позицию Москвы. Такое мнение выразил пресс-секретарь президенте РФ Дмитрий Песков.
«ЕС и европейские страны по отдельности, многие из них продолжают враждебную линию по отношению к России, ошибочно считают, что это поможет повлиять на позицию России… Последние три года это красноречиво продемонстрировали», — сказал Песков во время разговора с журналистами.
Песков подчеркнул, что 18 предыдущих пакетов санкций нанесли значительный ущерб экономике самого Евросоюза, и обсуждение их эффективности невозможно без учета этого вреда. Комментируя новый, 19-й пакет санкций, который, по словам фон дер Ляйен, затронет криптовалюты, банки и энергетику, Песков предложил дождаться конкретных формулировок, чтобы оценить степень угрозы
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости полного отказа Евросоюза от энергоресурсов российского происхождения. Фон дер Ляйен подчеркнула, что настало время окончательно избавиться от «грязных углеродных ресурсов» из России. В качестве альтернативы, по ее словам, Евросоюз намерен сфокусироваться на развитии собственных чистых энергетических технологий. Особое место в ее выступлении заняла атомная энергетика: впервые на столь высоком уровне она была прямо названа чистым источником энергии.
