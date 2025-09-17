Кремль оценил угрозы фон дер Ляйен укорить отказ от энергоносителей из РФ

Песков: ускорение отказа ЕС от российских ресурсов не повлияет на позицию РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков попросил дождаться полного заявления ЕС по 19-му пакету санкций для оценки ситуации
Песков попросил дождаться полного заявления ЕС по 19-му пакету санкций для оценки ситуации Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Намерения Евросоюза, озвученные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, ускорить отказ от российских энергоносителей в рамках 19-го пакета санкций не повлияют на позицию Москвы. Такое мнение выразил пресс-секретарь президенте РФ Дмитрий Песков.

«ЕС и европейские страны по отдельности, многие из них продолжают враждебную линию по отношению к России, ошибочно считают, что это поможет повлиять на позицию России… Последние три года это красноречиво продемонстрировали», — сказал Песков во время разговора с журналистами.

Песков подчеркнул, что 18 предыдущих пакетов санкций нанесли значительный ущерб экономике самого Евросоюза, и обсуждение их эффективности невозможно без учета этого вреда. Комментируя новый, 19-й пакет санкций, который, по словам фон дер Ляйен, затронет криптовалюты, банки и энергетику, Песков предложил дождаться конкретных формулировок, чтобы оценить степень угрозы

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости полного отказа Евросоюза от энергоресурсов российского происхождения.  Фон дер Ляйен подчеркнула, что настало время окончательно избавиться от «грязных углеродных ресурсов» из России. В качестве альтернативы, по ее словам, Евросоюз намерен сфокусироваться на развитии собственных чистых энергетических технологий. Особое место в ее выступлении заняла атомная энергетика: впервые на столь высоком уровне она была прямо названа чистым источником энергии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Намерения Евросоюза, озвученные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, ускорить отказ от российских энергоносителей в рамках 19-го пакета санкций не повлияют на позицию Москвы. Такое мнение выразил пресс-секретарь президенте РФ Дмитрий Песков. «ЕС и европейские страны по отдельности, многие из них продолжают враждебную линию по отношению к России, ошибочно считают, что это поможет повлиять на позицию России… Последние три года это красноречиво продемонстрировали», — сказал Песков во время разговора с журналистами. Песков подчеркнул, что 18 предыдущих пакетов санкций нанесли значительный ущерб экономике самого Евросоюза, и обсуждение их эффективности невозможно без учета этого вреда. Комментируя новый, 19-й пакет санкций, который, по словам фон дер Ляйен, затронет криптовалюты, банки и энергетику, Песков предложил дождаться конкретных формулировок, чтобы оценить степень угрозы Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости полного отказа Евросоюза от энергоресурсов российского происхождения.  Фон дер Ляйен подчеркнула, что настало время окончательно избавиться от «грязных углеродных ресурсов» из России. В качестве альтернативы, по ее словам, Евросоюз намерен сфокусироваться на развитии собственных чистых энергетических технологий. Особое место в ее выступлении заняла атомная энергетика: впервые на столь высоком уровне она была прямо названа чистым источником энергии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...