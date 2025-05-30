30 мая 2025

Маск покинул команду Трампа

Трамп вручил Илону Маску золотой ключ от Белого дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск покинул пост госслужащего в администрации Трампа
Илон Маск покинул пост госслужащего в администрации Трампа Фото:

Президент США Дональд Трамп вручил бизнесмену Илону Маску золотой ключ от Белого дома в знак признания заслуг последнего на посту специального государственного служащего. Об этом сообщает Белый дом. 

«Многие из сотрудников DOGE остаются. Илон тоже остается рядом <...>, он будет приходить и уходить», — заявил президент США на пресс-конференции, проведенной вместе с возвращающимся в частный сектор Маском. 

В ходе церемонии передачи символического подарка Маск в шутку поинтересовался размером замка, к которому подходит ключ. «Замок, наверное, потрясающий», — пошутил предприниматель. На что Трамп ответил: «Да, очень большой замок».

Илон Маск завершает работу в администрации Трампа 31 мая, о чем ранее сообщил президент США, а сам бизнесмен заявил о намерении сосредоточиться на собственных проектах после ухода с госслужбы. Маск курировал инновационные направления и возглавлял Департамент государственной эффективности.

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Президент США Дональд Трамп вручил бизнесмену Илону Маску золотой ключ от Белого дома в знак признания заслуг последнего на посту специального государственного служащего. Об этом сообщает Белый дом.  «Многие из сотрудников DOGE остаются. Илон тоже остается рядом <...>, он будет приходить и уходить», — заявил президент США на пресс-конференции, проведенной вместе с возвращающимся в частный сектор Маском.  В ходе церемонии передачи символического подарка Маск в шутку поинтересовался размером замка, к которому подходит ключ. «Замок, наверное, потрясающий», — пошутил предприниматель. На что Трамп ответил: «Да, очень большой замок». Илон Маск завершает работу в администрации Трампа 31 мая, о чем ранее сообщил президент США, а сам бизнесмен заявил о намерении сосредоточиться на собственных проектах после ухода с госслужбы. Маск курировал инновационные направления и возглавлял Департамент государственной эффективности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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