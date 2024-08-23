Свердловский завод отдали производителю Aurus

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Автомобили Aurus и электромотоцикл Aurus Merlon на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). 5-8 июня 2024, аурус, aurus, аурус эмблема
Во владении «НАМИ» люксовые Aurus Фото:

Акции ПАО «Уральский завод автотекстильных изделий» (Асбест, Свердловская область) переданы «Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту» («НАМИ», владеют Aurus). Указ о национализации предприятия подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, «НАМИ», находящемуся в федеральной собственности, перейдет 2155785 акций УралАТИ. Правительство РФ в течение полугода проведет мероприятия по передаче завода. Указ главы государства вступил в силу с 22 августа.

Ранее еще одно крупнейшее предприятие «Макфа» национализировали по требованию Генпрокуратуры РФ. Иск ведомства затронул тридцать компаний, входивших в состав холдинга. Поводом для таких мер стал тот факт, что основатели «Макфы», экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, стали фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Уголовные дела были связаны с тем периодом, когда оба занимали должности на госслужбе.

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Акции ПАО «Уральский завод автотекстильных изделий» (Асбест, Свердловская область) переданы «Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту» («НАМИ», владеют Aurus). Указ о национализации предприятия подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, «НАМИ», находящемуся в федеральной собственности, перейдет 2155785 акций УралАТИ. Правительство РФ в течение полугода проведет мероприятия по передаче завода. Указ главы государства вступил в силу с 22 августа. Ранее еще одно крупнейшее предприятие «Макфа» национализировали по требованию Генпрокуратуры РФ. Иск ведомства затронул тридцать компаний, входивших в состав холдинга. Поводом для таких мер стал тот факт, что основатели «Макфы», экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, стали фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Уголовные дела были связаны с тем периодом, когда оба занимали должности на госслужбе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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