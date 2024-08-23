Свердловский завод отдали производителю Aurus

23 августа 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Во владении «НАМИ» люксовые Aurus Фото: Роман Наумов © URA.RU Акции ПАО «Уральский завод автотекстильных изделий» (Асбест, Свердловская область) переданы «Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту» («НАМИ», владеют Aurus). Указ о национализации предприятия подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, «НАМИ», находящемуся в федеральной собственности, перейдет 2155785 акций УралАТИ. Правительство РФ в течение полугода проведет мероприятия по передаче завода. Указ главы государства вступил в силу с 22 августа. Ранее еще одно крупнейшее предприятие «Макфа» национализировали по требованию Генпрокуратуры РФ. Иск ведомства затронул тридцать компаний, входивших в состав холдинга. Поводом для таких мер стал тот факт, что основатели «Макфы», экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, стали фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Уголовные дела были связаны с тем периодом, когда оба занимали должности на госслужбе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акции ПАО «Уральский завод автотекстильных изделий» (Асбест, Свердловская область) переданы «Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту» («НАМИ», владеют Aurus). Указ о национализации предприятия подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, «НАМИ», находящемуся в федеральной собственности, перейдет 2155785 акций УралАТИ. Правительство РФ в течение полугода проведет мероприятия по передаче завода. Указ главы государства вступил в силу с 22 августа. Ранее еще одно крупнейшее предприятие «Макфа» национализировали по требованию Генпрокуратуры РФ. Иск ведомства затронул тридцать компаний, входивших в состав холдинга. Поводом для таких мер стал тот факт, что основатели «Макфы», экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, стали фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Уголовные дела были связаны с тем периодом, когда оба занимали должности на госслужбе.