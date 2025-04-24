Что известно про пиарщицу, увольняемую губернатором Паслером

Написавшая заявление об отставке глава департамента информполитики (ДИП) Свердловской области Юлия Хусаинова отучилась на математика-программиста, а до прихода на госслужбу работала в библиотеке. Она родом из Тобольска, мэром которого в свое время был прежний губернатор Евгений Куйвашев, а ее отца называют его давним товарищем. Что еще известно о бывшей главной пиарщице правительства — в сбойке агентства.
Хусаиновой 38 лет, родилась в семье учителя Фидариса Хусаинова. С 2019 года он преподает труды в школе №18 в поселке Октябрьский Сысертского городского округа. В 2020-2022 годах Хусаинов был депутатом сысертской думы.
Хусаинова отучилась в Тюменском госуниверситете на математика-программиста. Трудовой путь начинала в областной библиотеке, где занималась цифровизацией. Вскоре, отметив ее высокие организаторские способности, Хусаинову пригласили в департамент культуры Тюмени.
В 2016 году, когда ей было 29 лет, Юлия Хусаинова переехала в Екатеринбург. Ее приняли на работу в отдел протокола министерства международных и внешнеэкономических связей региона. Тогда же Хусаинова получила второе образование — уже по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Через два года — в 2018-м — Хусаинова стала помощником губернатора. Она занималась планированием графика Куйвашева, организацией командировок, вела страницу Куйвашева в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена на территории страны). По сути, была одной из самых близких и доверенных лиц.
В конце 2020 года Хусаинова возглавила ДИП, сменив Юлию Прыткову. При новом главе департамента в пиар-блоке кабмина начались изменения. В частности, она учредила больше ставок замов и ввела должность личного пресс-секретаря губернатора. Жесткий и эмоциональный стиль руководства новой начальницы одобряли не все. Поэтому за последние годы кадровый состав департамента существенно обновился. В частности, оттуда ушли старожилы — Сергей Симаков и Анна Шкерина. Еще Хусаинова смогла завершить конфликт между «Областной газетой» и ее бывшим директором Дмитрием Поляниным, длившийся несколько лет (Полянин в итоге покинул должность).
Публичная активность Куйвашева, его общение со СМИ при Хусаиновой были минимизированы. По одной из версий, это было связано с тем, что Хусаинова действовала сообща с неформальной советницей Куйвашева по пиару Аксаной Пановой, которая стремилась монополизировать право на контакты с главой региона. Считается, что поддерживал Хусаинову и другой консильери губернатора — политтехнолог Ринат Хазеев.
Положение Хусаиновой, Пановой и Хазеева изменилось после назначения в октябре 2021 года «политическим» вице-губернатором Олега Чемезова. Он, пытаясь предотвратить превращение ДИПа в частную структуру, старался минимизировать влияние триумвирата. Сделать это ему не позволял лишь личный доступ Хазеева, Хусаиновой и Пановой к Куйвашеву. Были конфликты.
О том, что новый губернатор Денис Паслер предложил Хусаиновой уволиться, стало известно в начале апреля. Чиновница сопротивлялась — возможно, под влиянием Пановой.
Муж Юлии Хусаиновой занимается бизнесом. Они воспитывают ребенка.
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