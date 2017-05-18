Когда президент представит план кампании-2018

15:00 18 мая 2017 0

«Прямую линию» с Владимиром Путиным перенесли на осень, поэтому основные месседжи ждут на ПМЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опубликованная программа Петербургского экономического форума, как главной площадки страны для взаимодействия власти и иностранных инвесторов, в этом году особо интересна и внутри России. Все из-за переноса «прямой линии» с Владимиром Путиным с традиционной для этого общения весны — на осень. Изменился график презентации месседжей по внутренней политике. И от форума теперь ждут больше, чем обычно.

Либеральные СМИ трактовали перенос, как «нежелание президента говорить на антикоррупционные темы». Директор Центра политической информации Алексей Мухин считает иначе и для читателей «URA.RU» объяснил, какие, по мере вхождения страны в кампанию-2018, два основных сценария развития событий обсуждаются.

Перенос «Прямой линии» с Владимиром Путиным на осень произошел, скорее всего, не из-за того, что он-де «не желает говорить на антикоррупционные темы» (такое мнение распространено в либеральных СМИ), а потому, что этот политтехнологический ресурс решено применить ближе к выдвижению основного, «кремлевского», кандидата к концу 2017 года.

Политолог Алексей Мухин описал возможные сценарии президентской кампании: консервативный и неожиданный для всех Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Пока «вырисовываются» два основных сценария развития событий по мере вхождения страны в кампанию-2018. Сценарий №1 (так сказать, консервативный) подразумевает выдвижение Путина, при этом, выдвижение остальных кандидатов будет, в основном, носить технический характер. Впрочем, вероятно появление и «экспериментального кандидата» по образу и подобию Михаила Прохорова в 2012 году. Такой кандидат должен внести некоторую интригу в процесс избрания Путина и, так сказать, оттенить его достоинства, как это, в своё время, сделал Прохоров.

Сценарий №2 (так сказать, wow-сценарий) подразумевает невыдвижение-отход Путина в политическое закулисье, на позицию, скажем, главы «силового» мегаведомства, который и поддержит другого «кремлёвского» кандидата, и будет в дальнейшем оказывать ему политическое покровительство, гарантируя сохранение созданной накануне системы сдержек и противовесов.

В этом случае, с таким кандидатом будет заключено аналогичное соглашение, которое, судя по всему, заключалось и с самим Путиным со стороны так называемой «Семьи» (Бориса Ельцина, Татьяны Дьяченко, Валентина Юмашева и Ко), и которое он честно, надо сказать, выполнял до назначенного срока — 2003 года. Далее Путин, как известно, действовал, уже исходя из собственных представлений о том, по какому именно сценарию должна развиваться Россия. Его соратники, напомню, составили dream-team и их имена сегодня известны всем в России и даже за её пределами.

Такой кандидат вполне может быть «молодым, но зрелым» или проверенным временем лоялистом.

В первом случае понадобятся весьма серьезные политтехнологические усилия для «раскрутки» кандидата, для его легитимации и позиционирования в избирательном процессе. Во втором случае таких усилий не потребуется, однако это создаст для Путина дополнительную имиджевую угрозу, которую, впрочем, будет легко купировать: все кандидаты из второй группы — возрастные.

Перспективы же Дмитрия Медведева, как «знакового» кандидата от либерального сообщества, поддерживаемого извне (демократами США и Ангелой Меркель, в частности) и внутри страны на сегодняшний день — крайне туманны. Тем не менее, следует признать, что именно нынешний премьер является «тайным знаменем» либеральных групп — они прекрасно помнят период своего краткого «ренессанса» в 2008—2012 годах. Конец этой «прекрасной эпохи» весьма остро переживали в команде Медведева и, судя по постам в соцсетях, переживают до сих пор.

Различные форс-мажорные варианты развития событий, на которые так откровенно надеются нынешние «политэмигранты» типа Михаила Ходорковского, в Кремле, похоже, не рассматриваются.

Очевидно, что наиболее вероятным там считают сценарий №1 (консервативный). Во всяком случае, именно он проходит в «кремлёвских башнях», как базовый.

Принято считать, что концепции кампании для «кремлевского» кандидата пока нет — идет проработка различных вариантов, набрасываются эскизы. Во всяком случае, серьезных утечек из команды Сергея Кириенко на этот счет пока нет. Впрочем, другие команды из окружения Путина, наблюдающие за развитием событий в процессе организации предвыборных мероприятий, опасаются, что отсутствие утечек связано, как раз, с отсутствием этой самой концепции.

Ожидается, что Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, даст хотя бы некоторое представление о контурах своей экономической предвыборной платформы.

Во всяком случае, эксперты надеются уловить эти мотивы в выступлении президента. Большие надежды также возлагаются на то, что контуры этой презентации проступят в выступлении Алексея Кудрина или комментариях Андрея Белоусова.

Следующим мероприятием, где, возможно, также приоткроется завеса тайны, считается Восточный экономический форум во Владивостоке — он пройдет уже ближе к делу и, вполне вероятно, там президент РФ будет ещё более откровенен.

Объяснение, почему Путин до сих пор держит публику в напряжении, связано, скорее всего, с особенностями характера президента: в последнее время он явно получает удовольствие от происходящего в мире — с США, в частности — и намерен пролонгировать свое участие в геополитических играх, в любом случае, при любом, что называется, «раскладе». Весь вопрос — в каком именно амплуа?