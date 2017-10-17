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17 октября 2017
21:13  17 октября 2017 0

Вот-вот ядерное оружие появится еще у пяти стран. К чему это приведет

Эксперт клуба «Валдай»: «Мне правда страшно жить и хочется строить бомбоубежище»
Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.Ru»
Дискуссионный клуб
В Сочи проходит дискуссионный клуб "Валдай"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ежегодное заседание клуба «Валдай» в этот раз открылось в атмосфере предчувствия апокалипсиса: международные эксперты и политики хоть и собрались в пятизвездочном отеле на Красной поляне в Сочи, но обсуждали угрозу войны. Многие выступавшие сошлись во мнении: самое страшное, что может случиться в ближайшее время — это Хиросима 2.0. «После услышанного мне правда страшно жить и хочется строить бомбоубежище», — делился во время перекура своими эмоциями с коллегой эксперт из Германии. Куривших, кстати, было очень много.

Дискуссионный клуб "Валдай". Первый День. Красная Поляна, караганов сергей
Почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов предсказывает мировой кризис
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экспертная площадка «Валдай» была создана российскими властями в 2004 году, чтобы рассказать миру о нашей стране. Но после воссоединения с Крымом в 2014 году, клуб перешел к оценке мировых политических и экономических проблем. Ежегодно в заседаниях клуба принимают участие высокопоставленные российские чиновники и политики. Финальная встреча — с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что и в этом году традицию не нарушат.

На старте работы клуба главным вестником Армагеддона выступил почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. «Мы переживаем крушение всех миропорядков, — настраивал он собравшихся на желаемый лад.

— Мы переживаем очень страшную холодную войну, гораздо худшую, чем она была во время противостояния СССР и США».

Караганов считает, что сейчас все забыли, что такое война, и от того ее угроза только возрастает, мир на грани войны. К ядерному клубу в ближайшее время присоединятся Саудовская Аравия, Южная Корея, Северная Корея, Индия, Пакистан. Вслед за Карагановым и другие эксперты обращали внимание на самые страшные угрозы: конфликт между Северной Кореей и США, между Индией и Пакистаном. Если одна из сторон спровоцирует ядерный удар, указывали спикеры, то это может стать примером для других: в итоге локальные конфликты будут решаться подобным образом.

«Хиросима 2.0 может стать буднями», — отреагировал один из американских экспертов на прогнозы выступавших.

Бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми подтвердил — все мировые системы меняются: «Раньше Ближний Восток, даже в постколониальный период, смотрел на Европу, как на образец. Но сейчас сама Европа недовольна существующим миропорядком. Мы все видели Brexit. И непонятно, какая роль в этом отведена Ближнему Востоку». Фахми призвал ведущие державы прекратить навязывать народам выбор между демократией и авторитаризмом. «Нам нужно найти другую систему: пусть каждый избиратель решает, в каких пропорциях он хочет демократии, в каких — авторитаризм», — сказал политик.

Дискуссионный клуб "Валдай". Первый День. Красная Поляна, рар александр
Эксперт Александр Рар говорит «URA.RU» о новом мировом принципе — «можешь напасть или нет»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В интервью «URA.RU» заместитель председателя правления Совета российской экономики в Германии Александр Рар рассказал, что в новой реальности все снова живут по принципу «можешь напасть или нет»: «Все последние годы после окончания холодной войны я слышал одно и то же: что в мире больше не нужно оружие, потому что всех можно примирить через экономику. Но сейчас мы осознаем, что не получилось, мир рухнул. И сегодня такие государства, как Северная Корея, Пакистан, Индия, Россия, Америка понимают, что не экономические показатели определяют мир и стабильность на земле, а военная мощь: «можешь напасть — не можешь».

Начал это Запад с Югославией. Потом Россия в Украине. Запад на Ближнем Востоке, в Северной Африке. И сейчас пока мы еще живем в спокойном мире.

Пока действуют те успокоительные уколы, которые были сделаны после «холодной войны». Но их срок действия уже заканчивается».

Дискуссионный клуб "Валдай". Первый День. Красная Поляна, фу ин
Китайский эксперт отрицает амбиции своей страны
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Некоторые эксперты, обсуждая новый мировой порядок, называли Китай в качестве главного бенефициара войн. Но председатель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин попыталась заверить, что у Китая нет никаких геополитических амбиций: «Мир стал другим, экономика — глобальной: трудовые ресурсы и капиталы перетекают из одной страны в другую. Сегодня мы в одной экономической системе, но управление миром не успевает за глобализацией в экономике. Китай предлагает объединить Азию и Европу, используя ключевую роль Китая как морского и сухопутного транспортного узла. Шэринг — это ключевая позиция Китая. Мы готовы делиться своим опытом. У Китая нет намерения вмешиваться в политику других стран. Страны должны, взявшись за руки, выстраивать общую конструкцию».

Отношения России и США стали отдельной темой обсуждения. Эксперты вспомнили всю историю сначала подъема, а потом нарастания конфликта между странами после распада СССР.

— Что мертво, умереть не может, — прокомментировал кто-то в зале перспективы диалога России и США, России и Запада.

— Ну, может быть, наши отношения, превратятся в зомби? — пошутил директор по научной работе дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Обозреватель газеты Die Zeit Тео Зоммер предложил возможный компромисс: «Кризис в отношениях начался после украинских событий. Если ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины, то Запад мог бы признать Крым». Эту возможную формулу эксперты и политики потом оживленно обсуждали в кулуарах. Но в интервью «URA.RU» политолог Сергей Караганов исключил такую возможность:

«ДНР и ЛНР — автономные области. А Украины в перспективе 15 лет может вообще уже не быть как государства».

Дискуссионный клуб "Валдай". Первый День. Красная Поляна
Многие участники форума «Валдай» были напуганы прогнозами: среди них, видимо, и помощник президента Андрей Фурсенко
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский эксперт, директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайтц считает, что сейчас очень мало шансов на компромисс по Крыму. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом агентства: «Идея про ЛНР и Крым близка к тому, что говорил Трамп. Он говорил, может, нам лучше признать переход Крыма к России, и за счет этого мы снизим российское вмешательство на востоке Украины и отменим какие-то санкции. Но пока я не вижу ни одного из украинских лидеров, кто готов это заявить. Может, на практике они и признают то, что Крым российский, но, очевидно, они не готовы это признать письменно. До сих пор остается вопрос о правовом статусе ЛНР и ДНР, все еще есть вопросы о том, какие позиции будут у России, Украины и локальных лидеров по этому вопросу».

В кулуарах форума участники заседания «Валдай» также обсуждали вчерашнее выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое проходило в закрытом формате. «Он просто жег», «Блестящий министр», «России повезло с Лавровым», — впечатления экспертов и политиков были чем-то похожи реакцию фанатов на выступление рэп-кумира.

Директор Центра государственного управления и общественной политики Карлотнского университета Петр Дуткевич рассказал «URA.RU» о главном сигнале министра иностранных дел международному сообществу: «Россия вернулась и будет вести игру на всех площадках, где ведется игра. Россия — серьезный игрок, с ней считаются, у нее нет врагов и друзей, есть союзники и не союзники».

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