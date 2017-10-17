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Путин заявил о необходимости введения платной медицины 7. "Россия" объяснила, откуда у Соловьева деньги на виллу

"Россия" объяснила, откуда у Соловьева деньги на виллу 8. Ядерная война из-за США может начаться в любой момент 21:13 17 октября 2017 0 Вот-вот ядерное оружие появится еще у пяти стран. К чему это приведет Эксперт клуба «Валдай»: «Мне правда страшно жить и хочется строить бомбоубежище» Айсель Герейханова © Служба новостей «URA.Ru» В Сочи проходит дискуссионный клуб "Валдай" Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ежегодное заседание клуба «Валдай» в этот раз открылось в атмосфере предчувствия апокалипсиса: международные эксперты и политики хоть и собрались в пятизвездочном отеле на Красной поляне в Сочи, но обсуждали угрозу войны. Многие выступавшие сошлись во мнении: самое страшное, что может случиться в ближайшее время — это Хиросима 2.0. «После услышанного мне правда страшно жить и хочется строить бомбоубежище», — делился во время перекура своими эмоциями с коллегой эксперт из Германии. Куривших, кстати, было очень много. Почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов предсказывает мировой кризис Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экспертная площадка «Валдай» была создана российскими властями в 2004 году, чтобы рассказать миру о нашей стране. Но после воссоединения с Крымом в 2014 году, клуб перешел к оценке мировых политических и экономических проблем. Ежегодно в заседаниях клуба принимают участие высокопоставленные российские чиновники и политики. Финальная встреча — с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что и в этом году традицию не нарушат. На старте работы клуба главным вестником Армагеддона выступил почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. «Мы переживаем крушение всех миропорядков, — настраивал он собравшихся на желаемый лад. — Мы переживаем очень страшную холодную войну, гораздо худшую, чем она была во время противостояния СССР и США». Караганов считает, что сейчас все забыли, что такое война, и от того ее угроза только возрастает, мир на грани войны. К ядерному клубу в ближайшее время присоединятся Саудовская Аравия, Южная Корея, Северная Корея, Индия, Пакистан. Вслед за Карагановым и другие эксперты обращали внимание на самые страшные угрозы: конфликт между Северной Кореей и США, между Индией и Пакистаном. Если одна из сторон спровоцирует ядерный удар, указывали спикеры, то это может стать примером для других: в итоге локальные конфликты будут решаться подобным образом. «Хиросима 2.0 может стать буднями», — отреагировал один из американских экспертов на прогнозы выступавших. Бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми подтвердил — все мировые системы меняются: «Раньше Ближний Восток, даже в постколониальный период, смотрел на Европу, как на образец. Но сейчас сама Европа недовольна существующим миропорядком. Мы все видели Brexit. И непонятно, какая роль в этом отведена Ближнему Востоку». Фахми призвал ведущие державы прекратить навязывать народам выбор между демократией и авторитаризмом. «Нам нужно найти другую систему: пусть каждый избиратель решает, в каких пропорциях он хочет демократии, в каких — авторитаризм», — сказал политик. Эксперт Александр Рар говорит «URA.RU» о новом мировом принципе — «можешь напасть или нет» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В интервью «URA.RU» заместитель председателя правления Совета российской экономики в Германии Александр Рар рассказал, что в новой реальности все снова живут по принципу «можешь напасть или нет»: «Все последние годы после окончания холодной войны я слышал одно и то же: что в мире больше не нужно оружие, потому что всех можно примирить через экономику. Но сейчас мы осознаем, что не получилось, мир рухнул. И сегодня такие государства, как Северная Корея, Пакистан, Индия, Россия, Америка понимают, что не экономические показатели определяют мир и стабильность на земле, а военная мощь: «можешь напасть — не можешь». Начал это Запад с Югославией. Потом Россия в Украине. Запад на Ближнем Востоке, в Северной Африке. И сейчас пока мы еще живем в спокойном мире. Пока действуют те успокоительные уколы, которые были сделаны после «холодной войны». Но их срок действия уже заканчивается». Китайский эксперт отрицает амбиции своей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Некоторые эксперты, обсуждая новый мировой порядок, называли Китай в качестве главного бенефициара войн. Но председатель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин попыталась заверить, что у Китая нет никаких геополитических амбиций: «Мир стал другим, экономика — глобальной: трудовые ресурсы и капиталы перетекают из одной страны в другую. Сегодня мы в одной экономической системе, но управление миром не успевает за глобализацией в экономике. Китай предлагает объединить Азию и Европу, используя ключевую роль Китая как морского и сухопутного транспортного узла. Шэринг — это ключевая позиция Китая. Мы готовы делиться своим опытом. У Китая нет намерения вмешиваться в политику других стран. Страны должны, взявшись за руки, выстраивать общую конструкцию». Отношения России и США стали отдельной темой обсуждения. Эксперты вспомнили всю историю сначала подъема, а потом нарастания конфликта между странами после распада СССР. — Что мертво, умереть не может, — прокомментировал кто-то в зале перспективы диалога России и США, России и Запада. — Ну, может быть, наши отношения, превратятся в зомби? — пошутил директор по научной работе дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Обозреватель газеты Die Zeit Тео Зоммер предложил возможный компромисс: «Кризис в отношениях начался после украинских событий. Если ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины, то Запад мог бы признать Крым». Эту возможную формулу эксперты и политики потом оживленно обсуждали в кулуарах. Но в интервью «URA.RU» политолог Сергей Караганов исключил такую возможность: «ДНР и ЛНР — автономные области. А Украины в перспективе 15 лет может вообще уже не быть как государства». Многие участники форума «Валдай» были напуганы прогнозами: среди них, видимо, и помощник президента Андрей Фурсенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский эксперт, директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайтц считает, что сейчас очень мало шансов на компромисс по Крыму. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом агентства: «Идея про ЛНР и Крым близка к тому, что говорил Трамп. Он говорил, может, нам лучше признать переход Крыма к России, и за счет этого мы снизим российское вмешательство на востоке Украины и отменим какие-то санкции. Но пока я не вижу ни одного из украинских лидеров, кто готов это заявить. Может, на практике они и признают то, что Крым российский, но, очевидно, они не готовы это признать письменно. До сих пор остается вопрос о правовом статусе ЛНР и ДНР, все еще есть вопросы о том, какие позиции будут у России, Украины и локальных лидеров по этому вопросу». В кулуарах форума участники заседания «Валдай» также обсуждали вчерашнее выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое проходило в закрытом формате. «Он просто жег», «Блестящий министр», «России повезло с Лавровым», — впечатления экспертов и политиков были чем-то похожи реакцию фанатов на выступление рэп-кумира. Директор Центра государственного управления и общественной политики Карлотнского университета Петр Дуткевич рассказал «URA.RU» о главном сигнале министра иностранных дел международному сообществу: «Россия вернулась и будет вести игру на всех площадках, где ведется игра. Россия — серьезный игрок, с ней считаются, у нее нет врагов и друзей, есть союзники и не союзники». {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}