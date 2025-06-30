Россия сожалеет об ухудшении отношений с Азербайджаном: главные заявления Пескова

В Кремле высказались о происходящем в мире. Официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил сожаление ухудшением отношений с Азербайджаном, выразил надежду на урегулирование протестов в Сербии, а также отметил готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, ожидая разъяснений в ближайшее время. Подробнее об этих и других заявлениях пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в материале с URA.RU.
Чем Путин займется сегодня
Президент России Владимир Путин 30 июня проведет очное совещание, посвященное социально-экономическому развитию новых субъектов РФ, рассказал Песков. По его словам, в первой половине дня у президента запланированы внутренние встречи и совещания. Причем безусловный приоритет Путина — развитие ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
Песков об интересах Армении
Официальный представитель Кремля также прокомментировал заявление армянского МИД о возможном возвращении Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам Пескова, членство в ОДКБ отвечает национальным интересам самой Армении.
«В данном случае это потенциальное возвращение в ОДКБ] абсолютно суверенное решение Армении. Членство в организации несет определенную для нее выгоду. <...> Это в интересах стран продолжать сотрудничество. Мы исходим из того, что Армения не выходила из организации», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Армения приостановила участие в отдельных мероприятиях ОДКБ в 2023 году, однако формально не покидала организацию. В конце июня 2025 года МИД Армении допустил возможность возвращения к полноценному участию в работе организации. О заинтересованности в участии Армении также говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров.
В Кремле думают о протестах в Сербии
Москва внимательно следит за развитием протестов в Сербии, подчеркнул Песков. Он добавил, что на Белград в последнее время оказывается беспрецедентное давление со стороны внешних сил. Тем не менее он выразил надежду, что сербское правительство сможет самостоятельно восстановить спокойствие в своей стране.
Искренние сожаления Москвы по поводу Азербайджана
Песков также прокомментировал международный скандал с Азербайджаном, комментируя негативную реакцию Баку на задержание своих граждан российскими правоохранителями в оде расследования уголовных дел. По словам пресс-секретаря, Москва выразила сожаление по поводу ухудшения отношений с Азербайджаном и подтвердила стремление к дальнейшему сотрудничеству между странами.
«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов, и это не может и не должно являться поводом для подобной реакции. Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджана», — высказался Песков.
Россия о желании США ввести санкции
Москва отреагировала на заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о возможных новых антироссийских санкциях. Песков уточнил журналистам, что РФ принимает к сведению это. Однако, добавил он, если бы у Грэма на самом деле была возможность и воля ввести новые санкции, он бы это давно уже сделал.
Третий раунд по Украине — в шаге
Кремль ожидает скорого прояснения ситуации по возможному проведению третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом 30 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Информация предоставлена корреспондентом URA.RU.
Песков подчеркнул, что Кремль внимательно отслеживает развитие событий и рассчитывает получить ясность относительно перспектив новых консультаций между двумя странами. «Мы рассчитываем на скорое прояснение ситуации», — заявил пресс-секретарь главы государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.