Как гиалуронка влияет на секс и почему девочкам вредны памперсы

Практикующие медики знают, как быстро меняется сейчас ситуация в отрасли: как быстро появляются новые открытия, технологии, новое оборудование. И неудивительно, что есть масса новой информации, которую просто не успевает обрабатывать неподготовленный читатель. Все самое важное и нужное — в рассказе заведующей гинекологическим отделением, врача, акушер-гинеколога медцентра «Доктор Плюс» Людмилы Литвиновой.
— Людмила Николаевна, что представляет из себя гинекологическая служба в «Доктор Плюс»?
— Это амбулатория, куда могут прийти пациентки буквально от нуля до последних лет жизни, дневной стационар, терапевтический и хирургический с тационары; в нашей же клинике, разумеется, можно сдать все анализы. Если показана хирургическая операция, то мы тоже можем провести ее здесь — на самом современном оборудовании.
— Вот такие словосочетания на самом деле вообще мало что говорят. Чем это современное оборудование поможет обычной женщине, которая вечно спешит?
— При помощи лапароскопа можно делать самые сложные операции — например, удаление некоторых органов из брюшной полости через несколько проколов. Это очень здорово — ведь когда делается операция с рассечением брюшной полости, то пациент заживает в два раза дольше, так как изнутри заживает прооперированный орган, и заживает рана на передней брюшной стенке. И вот это двойное заживление — лишние дни «на больничном», вырванные из активной жизни. А сейчас все хотят жить как можно ярче и интереснее, поэтому даже сложные операции делаем быстро. Гистероскоп, в частности, позволяет провести операцию внутри полости матки бережно, щадящее и прицельно точно. Во многих случаях использование высокотехнологичного оборудования позволяет излечить пациентку от заболевания без удаления органа. Это очень важный момент, так как женщины настроены на органосберегающий метод хиругии, даже в самых сложных ситуациях со здоровьем.
При таком оборудовании хирургия стала высокотехнологичной инженерной специальностью, понимаете?
— О каких операциях идет речь?
— В клинике делаем любые классические операции и современные малоинвазивные вмешательства — то есть бережно, без больших разрезов с применением современных методов анестезии. Но мы четко знаем, какие есть возможности, особенности и ограничения у каждого метода хирургии, стараемся использовать их наиболее рационально.
Проводим диагностику и лечим бесплодие консервативно и при помощи хирургии. Если показано хирургическое вмешательство, удаляем любые доброкачественные новообразования, делаем пластические гинекологические операции в тех случаях, когда консервативное лечение не оказывает эффекта.
— Что такое интимная контурная пластика?
— Это восполнение объема и коррекция формы интимной области женщины после травматичных родов, операций, болезней и при возникновении определенных возрастных проблем, особенно в менопаузальном периоде.
Производится введение геля гиалуроновой кислоты для восстановления тонуса, исправления рубцовой деформации и увлажнения слизистой интимных органов.
Как результат — улучшается кровообращение, укрепляется защитный барьер, препятствующий доступу инфекций. Эта процедура позволяет восстановить гармонию семейных отношений, сделать ярче сексуальную жизнь. Вот, например, небольшое введение препарата может качественно изменить жизнь человека с начинающимся недержанием мочи, когда хирургические методы еще не показаны.
— Беременность ведете?
— От начала до конца. У нас трудятся опытные акушеры-гинекологи Екатеринбурга, они проследят за здоровьем будущей матери и ребенка до самых родов. Наши специалисты отслеживают все изменения в развитии плода и назначают медицинские процедуры с учетом индивидуальных особенностей организма пациента. Мы берем на себя оформление необходимых документов, проведение клинических и лабораторных обследований и гарантируем высокое качество предоставляемых услуг.
— Девочки сейчас раньше начинают половую жизнь?
— Примерно также. Беда в том, что обычно это скрывается от родителей. Зачастую контакт с мамой потерян. И подросток остается один на один с уже взрослыми проблемами. Тогда на помощь придет врач, которому подросток сможет довериться. А, вообще,
мы приглашаем мам с девочками заранее, до начала половой жизни, обратиться к врачу, детскому гинекологу, установить контакт с врачом.
Наши доктора расскажут, как надо себя вести соответственно возрасту, как правильно за собой ухаживать, что делать, чтобы быть здоровой и счастливой.
— Насколько мы знаем, за здоровьем девочек сейчас следят буквально с рождения.
— Это верно. Появилось множество средств для ухода за новорожденными, которые значительно облегчили труд матерей. Но зачастую приходится ограничивать мам в применении памперсов для девочек.
— Но всегда же был миф, что памперсы вредны мальчикам.
— Нет, от постоянного ношения у малышек могут возникать детские вульвовагиниты, аллергические реакции.
Есть младенцы, которым памперс можно использовать нечасто — во время прогулок или походов к врачам.
Но это надо вовремя понять, проконсультироваться, скорректировать свое поведение.
Мы, врачи, уверены, что все можно быстро понять и вылечить, если не затягивать. В медицинском центре «Доктор Плюс» есть все возможности для поддержания здоровья женского организма. У нас можно получить консультации квалифицированных специалистов по вопросам планирования семьи, записаться на плановый осмотр у гинеколога и пройти обследование перед беременностью в Екатеринбурге. Мы применяем современные методы диагностики и лечения заболеваний женской половой системы и гарантируем их эффективность.