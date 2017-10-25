Как гиалуронка влияет на секс и почему девочкам вредны памперсы

12:23 25 октября 2017 0

Самое современное оборудование и опытные врачи способны творить чудеса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Практикующие медики знают, как быстро меняется сейчас ситуация в отрасли: как быстро появляются новые открытия, технологии, новое оборудование. И неудивительно, что есть масса новой информации, которую просто не успевает обрабатывать неподготовленный читатель. Все самое важное и нужное — в рассказе заведующей гинекологическим отделением, врача, акушер-гинеколога медцентра «Доктор Плюс» Людмилы Литвиновой.

— Людмила Николаевна, что представляет из себя гинекологическая служба в «Доктор Плюс»?

Людмила Литвинова, врач-гинеколог с 35-летним стажем, уже много лет работает в «Доктор Плюс» Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Это амбулатория, куда могут прийти пациентки буквально от нуля до последних лет жизни, дневной стационар, терапевтический и хирургический с тационары; в нашей же клинике, разумеется, можно сдать все анализы. Если показана хирургическая операция, то мы тоже можем провести ее здесь — на самом современном оборудовании.

— Вот такие словосочетания на самом деле вообще мало что говорят. Чем это современное оборудование поможет обычной женщине, которая вечно спешит?

— При помощи лапароскопа можно делать самые сложные операции — например, удаление некоторых органов из брюшной полости через несколько проколов. Это очень здорово — ведь когда делается операция с рассечением брюшной полости, то пациент заживает в два раза дольше, так как изнутри заживает прооперированный орган, и заживает рана на передней брюшной стенке. И вот это двойное заживление — лишние дни «на больничном», вырванные из активной жизни. А сейчас все хотят жить как можно ярче и интереснее, поэтому даже сложные операции делаем быстро. Гистероскоп, в частности, позволяет провести операцию внутри полости матки бережно, щадящее и прицельно точно. Во многих случаях использование высокотехнологичного оборудования позволяет излечить пациентку от заболевания без удаления органа. Это очень важный момент, так как женщины настроены на органосберегающий метод хиругии, даже в самых сложных ситуациях со здоровьем.

При таком оборудовании хирургия стала высокотехнологичной инженерной специальностью, понимаете?

— О каких операциях идет речь?

— В клинике делаем любые классические операции и современные малоинвазивные вмешательства — то есть бережно, без больших разрезов с применением современных методов анестезии. Но мы четко знаем, какие есть возможности, особенности и ограничения у каждого метода хирургии, стараемся использовать их наиболее рационально.

Проводим диагностику и лечим бесплодие консервативно и при помощи хирургии. Если показано хирургическое вмешательство, удаляем любые доброкачественные новообразования, делаем пластические гинекологические операции в тех случаях, когда консервативное лечение не оказывает эффекта.

— Что такое интимная контурная пластика?

— Это восполнение объема и коррекция формы интимной области женщины после травматичных родов, операций, болезней и при возникновении определенных возрастных проблем, особенно в менопаузальном периоде.

Производится введение геля гиалуроновой кислоты для восстановления тонуса, исправления рубцовой деформации и увлажнения слизистой интимных органов.

Как результат — улучшается кровообращение, укрепляется защитный барьер, препятствующий доступу инфекций. Эта процедура позволяет восстановить гармонию семейных отношений, сделать ярче сексуальную жизнь. Вот, например, небольшое введение препарата может качественно изменить жизнь человека с начинающимся недержанием мочи, когда хирургические методы еще не показаны.

— Беременность ведете?

— От начала до конца. У нас трудятся опытные акушеры-гинекологи Екатеринбурга, они проследят за здоровьем будущей матери и ребенка до самых родов. Наши специалисты отслеживают все изменения в развитии плода и назначают медицинские процедуры с учетом индивидуальных особенностей организма пациента. Мы берем на себя оформление необходимых документов, проведение клинических и лабораторных обследований и гарантируем высокое качество предоставляемых услуг.

— Девочки сейчас раньше начинают половую жизнь?

— Примерно также. Беда в том, что обычно это скрывается от родителей. Зачастую контакт с мамой потерян. И подросток остается один на один с уже взрослыми проблемами. Тогда на помощь придет врач, которому подросток сможет довериться. А, вообще,

мы приглашаем мам с девочками заранее, до начала половой жизни, обратиться к врачу, детскому гинекологу, установить контакт с врачом.

Наши доктора расскажут, как надо себя вести соответственно возрасту, как правильно за собой ухаживать, что делать, чтобы быть здоровой и счастливой.

— Насколько мы знаем, за здоровьем девочек сейчас следят буквально с рождения.

— Это верно. Появилось множество средств для ухода за новорожденными, которые значительно облегчили труд матерей. Но зачастую приходится ограничивать мам в применении памперсов для девочек.

— Но всегда же был миф, что памперсы вредны мальчикам.

— Нет, от постоянного ношения у малышек могут возникать детские вульвовагиниты, аллергические реакции.

Есть младенцы, которым памперс можно использовать нечасто — во время прогулок или походов к врачам.

Но это надо вовремя понять, проконсультироваться, скорректировать свое поведение.

Мы, врачи, уверены, что все можно быстро понять и вылечить, если не затягивать. В медицинском центре «Доктор Плюс» есть все возможности для поддержания здоровья женского организма. У нас можно получить консультации квалифицированных специалистов по вопросам планирования семьи, записаться на плановый осмотр у гинеколога и пройти обследование перед беременностью в Екатеринбурге. Мы применяем современные методы диагностики и лечения заболеваний женской половой системы и гарантируем их эффективность.