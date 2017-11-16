Свердловские бизнесмены сыграли в министра финансов: верстали бюджет

08:08 16 ноября 2017 0

Бизнес-сообществу области представили планы ведомств на бюджет. Бесспорной оказалась лишь работа минфина по сведению баланса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Традиционно перед началом работы согласительных комиссий свердловские чиновники презентуют свое видение бюджета предпринимателям. Объясняют по пунктам, куда и на что будут тратить народные средства. Такие «слушания» на «Топ-клубе» по инициативе областного минфина и Агентства стратегических инициатив проходят в третий раз. Самое запомнившееся из докладов, которые в ближайшую неделю представят депутатам: больше выставок, Expo-Arms перезапустят в новом формате, а зарабатывать начнем на народных промыслах.

Общественные обсуждения бюджета с бизнес-сообществом помогают чиновникам лучше подготовиться к детальному разговору с депутатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В разные годы эти слушания под названием «Топ-клуб» проходили то в резиденции губернатора, то в бизнес-центре «Президент». В этот раз выбрали самую демократичную площадку: один из корпусов УрФУ, на Гоголя. Пошарпанные стены студенческих аудитории в сочетании с представителями власти и разного уровня бизнеса вплоть до крупного. С другой стороны: меньше пафоса — обсуждений в этот раз было не то, чтобы больше, но вопросы были поискреннее, попроще.

По формату мероприятия: сначала доклады. Первой выступает глава минфина Галина Кулаченко, обозначая общие параметры — затем представители министерств рассказывают детально по своим госпрограммам, которые будут защищать потом перед депутатами. Во второй части — «бизнес-игра», в которой представители бизнес-сообщества предлагают свои варианты, как потратить народные деньги, используя компьютерную модель для расчета последствий.

Доклад Галины Кулаченко в этот раз, как и в предыдущие — короткая выжимка ее выступления на Заксобрании об основных параметрах бюджета области на следующий год. Доходы — 209,5 миллиардов, расходы — 217, «структура доходов и расходов сохраняет преемственность [с бюджетом предыдущего года]». Фактически единственное серьезное уточнение: минфин все еще не получил окончательного ответа от Москвы по реструктуризации взятых в федеральном бюджете кредитов и есть небольшие опасения, что если там передумают — у региона возникнут проблемы примерно на 4 миллиарда рублей, которые придется добавить к расходам. Но это маловероятно.

Вообще, судя по разговорам корреспондента «URA.RU» с представителями минфина во время мероприятия, в министерстве очень сильно перестраховываются и сверстали бюджет из, скажем так, «осторожных» ожиданий различных неприятных сценариев. Так что депутатам и муниципалитетам есть, за что бороться в начинающуюся неделю согласительных комиссий

— деньги обязательно добавят на что-нибудь нужное, если доказать, что это действительно принесет пользу. Резервы для этого, судя по оговоркам, есть.

Следом за главой минфина свои программы расходов, уже с перечислением конкретных пунктов расходов, защищали представители прочих ведомств. Доклады были пусть и сжатыми, но объемными — эта часть заняла почти 2 часа, но некоторые моменты были любопытны.

На льготах для бизнеса свердловский бюджет недополучает налогов порядка 5 миллиардов в год. Но имеет выгоду в среднем по 3 рубля с каждого недополученного. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так, замминистра экономики и развития Анна Ускова рассказала, что по итогам 2016 года областные власти предоставили предприятиям различных налоговых льгот на 5,6 миллиардов рублей. Более свежих данных пока нет — за 2017 год отчет еще готовится. Как эти льготы отразятся на будущих поступлениях — тоже сведений пока нет. Но в среднем каждый недополученный таким образом рубль приносит по 3 рубля доходов по иным налоговым поступлениям за счет повышения привлекательности области для бизнеса, инвестпроектов и новых рабочих мест. Населению тоже помогают сэкономить: более 500 тысяч жителей воспользовались правом льготами по оплате налога на автомобили — бюджету это обошлось в 150 миллионов рублей.

О перспективах зато рассказала в завершении Галина Кулаченко. Оказывается, на уровне федерации готовится законопроект, по которому уже со следующего года, возможно, региональным властям придется отчитываться, что конкретно дали предоставленные предприятиям налоговые льготы — насколько увеличили экономику региона в конкретных цифрах. Ожидается, что многое после этого может быть пересмотрено.

Из доклада замминистра Сергея Шарапова следовало, что за 2017 год помощь аграриям составила рекордные 3 миллиарда рублей и есть осторожные ожидания, что следующий год будет не намного меньше. А так же, что за это лето получили рекордный урожай зерновых, которые пойдут на корм скоту — другого зерна кроме фуражного в области не выращивают.

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан область в следующем году потратит 1,5 миллиарда рублей, еще миллиард — на квартиры для сирот — доложил замминистра строительства Игорь Дубровин.

В следующем году начинается реализация новой программы по расселению из жилья, признанного аварийным до 2015 года. И если дома постарше расселяли при финансовой поддержке федерального бюджета, то в этот раз приказано держаться и справляться своими силами.

Из доклада вице-губернатора Сергея Зырянова, курирующего МУГИСО, следовало, что поступления от управления госсобственостью на следующий год планируется в 802 миллиона рублей. В том числе: от продажи акций — 420 миллионов, от управления госсобственностью — 120 миллионов, от рекламы — 68,5 миллионов. Расходы запланированы на уровне 724,3 миллиона. Из них 439 миллионов — на строительство конгресс-холла и 24 — на создание госучреждения, которое займется централизованным ведением учета кадастровой стоимости объектов. «Очень много нареканий: есть объекты, где и 100 тысяч цена за квадратный метр, а есть объекты, часто это земля под банками, где 50 копеек», — пояснил вице-губернатор актуальность последнего объекта.

Организация кадастрового центра, кстати, очень расстроило представителей крупного бизнеса, они даже осторожно, но настойчиво просили представителей кабмина передумать и направить сэкономленные средства им на дополнительные субсидии лучше.

Но глава минфина была неумолима: это федеральная программа по наведению порядка.

По словам Виктории Козаковой, представлявшей министерство промышленности, Expo-Arms в следующем году заменят на «Диверсификацию-2018» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуй, наиболее любопытными были доклады министерств промышленности и инвестиций. В первом случае замминистра Виктория Козакова рассказала, что центральными проектами ее ведомства в части поддержки региональной промышленности видит себе субсидии управляющим компаниям технопарков, помощь резидентам и организации работы Центра народных художественных промыслов. На эти цели планируется более 200 миллионов из 300, имеющихся в распоряжении министерства. Остальные деньги пойдут на проведение очередного чемпионата Worldskills и организацию выставок и ярмарок. Кстати, Expo-Arms реанимирует, только без танков: на федеральном уровне принято решение проводить теперь под Нижним Тагилом презентацию конверсионной продукции ВПК под названием «Диверсификация-2018».

Что касается второго, то как рассказал и. о. министра инвестиций Александр Породнов, из 1,3 миллиардов рублей, его ведомство планирует 220 миллионов потратить на бизнес-инкубаторы, 100 миллионов — на развитие туризма, 620 — на выставочную деятельность. По последнему пункту — это расходы на деятельность МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и проведение Иннопрома.

Представители бизнеса попробовали повозмущаться, но как объяснил чиновник: основная часть расходов — выплаты по кредитам за строительство МВЦ, отказать от них не так просто. «Мы говорим, что мы потратили — мы сейчас тратим. И даже если откажемся платить — придется заплатить тогда гарантийными обязательствами, которые значительно больше. И достанется тогда банку, а это значит будут складские площади или торговые», — пояснил Александр Породнов.

Во второй части «слушателей» разделили по группам: малый, средний, крупный бизнес и представители УрФУ. И предложили через специальную программу попробовать перебалансировать бюджет.

«Что творят: всю выставочную деятельность предлагают порезать. И Чемпионат мира по футболу заодно»,

— ужасались сотрудники минфина, послушав обсуждения за столам. В принципе, к этому основные предложения в итоге и свелись. Соригинальничали лишь крупные предприятия: предложили порезать всю помочь малым частным компаниям с мотивировкой «частные — вот пусть сами и зарабатывают» и отдать эти деньги им, и все-таки передумать на счет кадастрового центра — очень он их напугал.

Но в целом пожеланий было немного — поэкспериментировав с ползунками в программе, посмотрев на итоги, все дружно пришли к выводу, что «бюджет составлен профессионально, исходя из того, что есть» и принципиально в нем что-то поменять невозможно — все основное уже просчитано и оптимально учтено.