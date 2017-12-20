20:33 20 декабря 2017 0

Глава Сургута первым начал разрабатывать механизмы агломерации. Шувалова подозревают в попытке захватить лидерство над ресурсом центральной части ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте будет создан специальный координационный совет, в который войдут представители соседних муниципалитетов. Планируется, что этот орган будет руководить самой огромной агломерацией ХМАО, которая поглотит несколько крупных городов и два нефтяных района. Концепция объединения уже готова, но ее авторство принадлежит лишь одному участнику агломерации, а остальных даже не поставили в известность.

Концепцию агломерации разработала мэрия Сургута. Экономическая столица Югры стала единственным муниципалитетом, который активно работает над предстоящим объединением с соседними городами и районами. Еще в начале года была создана рабочая группа. Ее наработки представили депутатам перед последним в году заседанием думы.

Мэр лично раздал депутатам книгу с концепцией развития Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Представленная нам концепция — добротный, информативный, но просто статистический документ. Конкретных рецептов там пока нет. Из всей концепции на практике можно применить только создание координационного совета, но это и так организационно необходимо сделать. Остались вопросы, что же нового подготовила администрация, тем более, на это были потрачены бюджетные деньги», — рассказал депутат Дмитрий Пахотин.

По итогам рассмотрения концепции — ее, кстати, мэрия даже напечатала и раздала депутатам на прошедшем 20 декабря заседании Думы — было принято решение создать этот самый координационный совет. Предполагается, что пока не приняты соответствующие законы на уровне федерации и округа, муниципалитеты смогут создавать межмуниципальные фонды развития, управлять которыми будет именно новый орган.

По версии источника в мэрии Сургута, в совет от администрации, предположительно, войдут люди из команды Шувалова: его заместители Алексей Жердев и Роман Меркулов. Источник в думе говорит, что, скорее всего, делегируют депутата Владимира Болотова и вице-спикера Артема Кирилленко.

При создании агломерации власти Сургута не берут в расчет Нефтеюганск и Пыть-Ях. Там это уже осознали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

А вот кто может войти в совет от соседних городов и районов, пока что неизвестно. По данным источников в окружении Шувалова, никаких переговоров о создании координационного совета сургутские чиновники с соседями не ведут. «Сургут экономическая столица. Логично, если именно мэрия Сургута будет решать все вопросы. Нужно создать лидерство, поэтому в другие муниципалитеты обратятся, когда уже будет готовый механизм. В этом случае, мэрия Сургута по факту будет создателем агломерации, и оспорить лидерство будет проблематично. То есть план в том, чтобы заранее получить власть в агломерации, поэтому и работать начали еще в начале года, когда масштабы объединения были неизвестны», — считает инсайдер в мэрии.

Как ранее сообщало «URA.RU», власти Югры официально дали старт обсуждению и созданию агломераций. Губернатор публично дала соответствующие поручения правительству — условия для объединения должны быть созданы до конца 2018-го года. Предполагается, что регион разобьют на восемь экономических зон, связанных новыми межмуниципальными договорами, аналогичными межрегиональному «Сотрудничеству».

Губернатор Комарова объявила о создании агломераций. Это заявление встряхнуло всю Югру Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Крупнейшей из агломераций будет «Сургут-Нефтеюганск». В ней будет жить полмиллиона югорчан (треть населения округа), а объединение затронет не только Сургут и часть Сургутского района, но также Нефтеюганск, Пыть-Ях и часть Нефтеюганского района.

Напомним, в округе уже сложившиеся агломерации — например, территория, которая носит название «Большой Ханты-Мансийск». Объединение столицы и района во многих областях закреплено в ряде соглашений.

«Сургут-Нефтеюганск» на этом фоне будет самой конфликтной агломерацией. Лидерство команды Шувалова будут оспаривать все участники процесса, считает источник из администрации Нефтеюганского района. «Тут и так будет битва за ресурсы. А если в Сургуте уже что-то делают, то почему не делятся с остальными? Все же понимают, какие политические тяжеловесы прикрывают территорию „Роснефти“ в ХМАО», — поделился собеседник.

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев подтвердил «URA.RU», что никаких переговоров с ним представители Сургута пока не ведут. Градоначальник делает коллегам из Сургута скидку на сложное время. «Перед праздниками все заняты, поэтому, видимо, после нового года начнется обсуждение. По сути, агломерационные процессы — это более тесные межмуниципальные связи. Но на нас пока никто не выходил», — прокомментировал Сергей Дегтярев.

Источник в мэрии также уверяет, что в команде Шувалова пытаются захватить лидерство по еще одной причине — в администрации боятся сокращения бюджетов из-за финансового объединения муниципалитетов. «Есть ощущение, что все это задумано исключительно для экономии средств. Но, возможно, это не так, и тогда люди Шувалова просто наживут себе врагов не только в Сургуте, но и у соседей», — говорит инсайдер.

Ранее советник главы Сургута Александр Оверчук обещал предоставить наработки по агломерации, но так этого и не сделал. В адрес руководства администрации направлен официальный запрос.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.