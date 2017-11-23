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20 ноября 2017
11:15  23 ноября 2017 0

Агломерация в Югре начнется в 2018 году. Губернатор Комарова публично дала поручение чиновникам

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Наталья Комарова объяснила, как в Югре будет проходить кооперация муниципалитетовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре уже в 2018 году должны быть созданы все условия для агломерации муниципалитетов. О такой задаче во время послания законодательному собранию рассказала губернатор Наталья Комарова в четверг, 23 ноября.

Наталья Комарова подтвердила, что агломерация будет проходить не слиянием городов и районов, а с помощью межмуниципальных договоров в сопровождении правительства округа, аналогичных межрегиональной программе «Сотрудничество».

«Города Югры издревле тяготели к агломерациям. Вспомним знаменитое Кодское, Казымское, Сосьвинское и другие княжества. Поселения объединялись для защиты, для развития выгодного обмена и торговли. Такие же факторы лежат в основе современных стимулов к более тесной кооперации городов и поселков Югры. Они направлены на повышение уровня качества жизни людей и необходимы для развития территории», — заявила глава ХМАО.

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Наталья Комарова также отметила, что будет использован разный подход для территорий ХМАО: «Очевидно, что государственные гарантии сохранения традиционного образа жизни, культуры и хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, скорее, противоречат подобным тенденциям объединения территорий. В связи с этим поручаю департаменту экономического развития Югры разработать систему мониторинга состояния экономико-демографических перспектив в удаленных и труднодоступных населенных пунктов. На основании этих исследований будут определены территории с альтернативными агломерации сценариями развития».

Как ранее сообщало «URA.RU», в округе планируется создание восьми крупных агломераций. Это записано в стратегии развития региона до 2030 года — мелкие населенные пункты присоединят к крупным, депрессивные территории обретут новых спонсоров. Реформа приведет к перераспределению финансовых потоков.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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