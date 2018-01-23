Квитка определил главного свердловского единоросса

14:49 23 января 2018 1

Иван Квитка (стоит слева) усиливает давление на свердловского коллегу Виктора Шептия (справа) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый политический год начался с обострения в отношениях между руководителем Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» Иваном Квиткой и лидером свердловских единороссов Виктором Шептием. Последнему вновь не нашлось места в обновленной структуре совета. Все партийные полномочия получили его аппаратные оппоненты.

Главным нововведением стало учреждение постов пяти заместителей руководителя МКС. Согласно принятому на последнем съезде партии решению, один из них вновь достался депутату Госдумы Алексею Балыбердину. Парламентарий займется координацией партпроектов.

Алексей Балыбердин сохранил партийный пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Балыбердин — один из наименее опытных свердловских единороссов. Бывший представитель профкома «Уралвагонзавода» пришел в политику лишь осенью 2016 года, выиграв парламентские выборы по Нижнетагильскому одномандатному округу. Стремительность, с которой он делает политическую карьеру, по сей день удивляет свердловских политиков. По словам влиятельного свердловского единоросса, Балыбердин за короткий срок наладил личные контакты в генсовете «ЕР», решая все возникающие в ходе работы партийные вопросы не в Екатеринбурге, а на федеральном уровне.

Вторым важным кадровым событием стало повышение статуса лидера фракции «ЕР» в Заксобрании Свердловской области Елены Чечуновой. В 2017 году она руководила комиссией по работе с депутатскими объединениями. В 2018 году она будет курировать все фракции правящей партии на территории УрФО в качестве замглавы МКС. Эксперты уверены, что данный пост — один из наиболее значимых в новой партийной иерархии. Они не исключают, что Чечунову ждет дальнейший кадровый рост.

Единороссы уверены, что вскоре Елена Чечунова получит новое кадровое повышение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Депутатские объединения — самый весомый политический актив „Единой России“, позволяющий оказывать реальное влияние на территориях. Передача его в руки Чечуновой, несомненно, приведет к усилению ее аппаратных позиций не только в свердловском партотделении, но и на Урале в целом», — отмечает директор Центра региональной политики Андрей Русаков.

Сама Чечунова заявила корреспонденту «URA.RU», что назначение означает для нее увеличение объема партийной работы: «Буду заниматься той же самой работой, что и раньше. Но в гораздо большем объеме. Ведь теперь к Уральскому МКС присоединились Челябинская и Курганская области. Это расширение деятельности. Расширение объема успешных депутатских практик, которые нам нужно перенять и применять».

По словам влиятельного единоросса, кадровый рост Елены Чечуновой вызвал неоднозначную реакцию у Виктора Шептия. До 2016 года два депутата считались идеальными союзниками, работающими в одной команде. Однако, в новом составе Заксобрания парламентарии начали замечать конфликты между ними. Чаще всего парламентарии вспоминают, как Шептий «выселил» Чечунову из кабинета повышенной комфортности.

Новые неприятные для Шептия решения могут быть приняты в ближайшие дни. 22 января на заседании Уральского МКС в Челябинске обсуждалась новая структура комиссий совета. Их предварительный состав и список полномочий пока не разглашаются — их еще предстоит утвердить в Москве.

Людмила Бабушкина гарантировала себе руководящий пост в Уральском МКС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководителем комиссии по партстроительству имеет все шансы остаться спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина. Она провела в 2017 году эффективную работу, в том числе в рамках избирательных кампаний. Не исключено, что одну из профильных комиссий совета возглавит Александр Косинцев. Федеральный партиец напоминает, что он наладил конструктивные отношения с Иваном Квиткой летом 2017 года в ходе проводившейся представителями совета инспекции свердловского регионального отделения «ЕР».

Шансы на получение должности МКС Виктором Шептием, по мнению внутрипартийного источника агентства, минимальны: «Он войдет в состав совета по своему статусу. Но, скорее всего, как его рядовой член. Продолжающийся больше года конфликт между Квиткой и Шептием заморожен, но не урегулирован. При первом удобном случае он вспыхнет с новой силой. И игнорирование Квиткой своего оппонента в ходе кадровых назначений — яркое тому доказательство».

Ожидается, что сегодня, 23 января, Иван Квитка представит новую структуру, а также планы работы МКС на ближайшие год на совещании у председателя генсовета «Единой России» Андрея Турчака. В партии не исключают, что после выборов президента РФ будет рассмотрена инициатива о наделении МКС новыми полномочиями. В том числе они могут получить право направлять в Москву представления о несоответствии секретарей региональных отделений занимаемым должностям.

Впрочем, сторонники Виктор Шептия не видят в происходящем никакой опасности. По их словам, у секретаря свердловского отделения партии сложились рабочие эффективные взаимоотношения с губернатором Евгением Куйвашевым и его первым заместителем Владимиром Тунгусовым: «Они заинтересованы в сохранении Шептия как эффективного политического менеджера и вполне в состоянии отстоять эту позицию напрямую в администрации президента РФ».

Дозвониться до Виктора Шептия не удалось.