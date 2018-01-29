Чиновники и бизнесмены возвращают детей в Россию и уходят в кэш

21:29 29 января 2018 7

Элиты по-разному, но готовились к обнародованию «кремлевского списка» Фото: Максим Блинов/ РИА «Новости»

В понедельник, 29 января, администрация США, как ожидается, представит Конгрессу так называемый «кремлевский доклад» — список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями. Новые материалы, скорее всего, лягут в основу принятия дальнейших решений о санкциях против физических лиц, компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также спецслужб России.

Как стало известно «URA.RU», представители российских элит заранее готовились к различным сценариям и возможным форс-мажорам: одни меняют свои бизнес планы, другие корректируют отпуска, третьи — переводят детей на обучение из зарубежных вузов в российские.

Высокопоставленные чиновники меняют свои планы из-за «кремлевского списка» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собеседник «URA.Ru» в окружении одного из бизнесменов, который может стать фигурантом «кремлевского доклада» рассказали, что он вывел свои активы в кэш. Кроме того с декабря прошлого года его кампания привлекла международные займы. «Это было сделано, чтобы минимизировать негативный эффект от потенциальных санкций для бизнеса, который может потерять выход на международные финансовые рынки. Но напомню, что сам доклад еще не означает санкции, а мы лишь стараемся учесть все возможные риски», — пояснил источник агентства.

В трех ведущих вузах Москвы «URA.RU» рассказали, что с начала декабря им начали поступать заявления о переводе от российских студентов, обучающихся в Европе и США. На условиях анонимности проректор престижного российского вуза пояснил агентству, что такие заявления не носят массовый характер, однако интересны тем, что родители этих детей — представители политической и деловой элиты.

Собеседник «URA.RU» в учебной части юридического факультета в еще одном ведущем российском вузе сообщил, что к ним обратилось два статусных сотрудника правительства за разъяснениями о процедуре перевода своих детей из Колумбийского университета в Москву. «У нас сейчас в деканате лежат несколько заявлений о переводе подобных студентов из зарубежных вузов. Но мы не знаем, да и нам неважно, кто у них родители. Все они будут рассматриваться в обычном порядке, как и сама процедура перевода с потерей 1-2 года», — пояснили «URA.RU» в другом московском университете.

«URA.RU» направило официальные запросы с просьбой о комментарии в МГУ, МГИМО и ВШЭ. Однако на момент публикации ответы от вузов получить не удалось.

Гендиректор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает отток детей российских чиновников из зарубежных вузов «вполне логичным и понятным».

«Очевидно, что в преддверии нового пакета санкций люди страхуются. Многие это делают на всякий случай, поскольку не очень понимают, где пределы возможного — на какие еще меры пойдет Запад»,

— пояснил он «URA.RU». По его словам, до сегодняшнего дня самолет Москва-Лондон «очень напоминал школьный автобус».

Один из федеральных чиновников, который также может попасть в кремлевский доклад, рассказал «URA.RU», что никак специально не готовился к возможным санкциям: «Для меня тут вижу только один риск: проблемы с выездом в США, и потом, возможно, в Европу. Они же любят дублировать санкции американских коллег. Поэтому свои отпуска я планирую исходя из этих возможных запретов. Для работы это также может создать определенные проблемы, когда требуется участие в международных мероприятиях. Но, значит, будет ездить просто другой человек из ведомства».

Бизнесмена Алишера Усманова называют в числе тех, кто может попасть в «кремлевский список» Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Подготовка «кремлевского списка» началась после того, как в августе прошлого года президент Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», согласно которому предусмотрено ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Предположительно, в документ должны войти имена тех, кого правительство США считает близкими президенту России Владимиру Путину лицами, а также оценка их капиталов. По некоторым данным, в списке не исключено появление бизнесменов Алишера Усманова, Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Юрия Ковальчука. Там же, по информации ряда СМИ, могут оказаться совладельцы «Альфа-банка» Михаил Фридман и Петр Авен.

Стоит отметить, что обнародование доклада и включение в него компаний и отдельных лиц не означает введение санкций. Однако даже упоминание в таком докладе может осложнить ведение международного бизнеса для его фигурантов.

Политолог Евгений Минченко говорит, что представители российских элит в преддверии возможной публикации «кремлевского доклада» руководствовались тремя стратегиями. «Одни вели активную работу, нанимали лоббистов, другие предпочитали отсиживаться, надеясь, что, авось, пронесет, третьи, будучи уверенными, что окажутся в списке, расслабились и не предпринимали никаких действий», — рассказал «URA.RU» эксперт.

Глава Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин подтвердил «URA.RU», что «работа со стороны элит велась довольно активно». «Элиты использовали индивидуальные стратегии выживания, многие пытались всеми возможными способами перестраховаться. Однако, на мой взгляд, ажиотаж вокруг „кремлевского доклада“ во многом преувеличен», — пояснил собеседник агентства.

По словам Салина, вероятнее всего, история вокруг данного списка будет развиваться точно также, как это было в 2014 году — в преддверии оглашения первого пакета санкций: «Сначала был этап сильного напряжения, все ждали, боялись. Позднее, когда санкции были обнародованы, наступил период расслабления. Однако вскоре неизбежно придет осознание того, что все не очень хорошо, и нынешние ограничения — далеко не предел».