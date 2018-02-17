Почему пенсии в 25 тысяч рублей возможны прямо сейчас

15:40 17 февраля 2018 4

Чиновники хотят повысить пенсию до трех прожиточных минимумов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На экономическом форуме в Сочи вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что главная задача правительства — повысить пенсии до уровня 2,5-3 прожиточных минимумов. «В сегодняшних ценах это около 25 тысяч рублей», — уточнил вице-премьер (сегодня средний размер пенсии в районе 1,5 прожиточного минимума). Позже глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что эта задача будет решена к 2030 году.

Но повысить пенсии до 25 тысяч рублей можно уже в ближайшие годы, дожидаться 2030 года не обязательно. Об этом «URA.RU» заявили сразу несколько экономистов.

Ряд экспертов считает, что это возможно даже без повышения пенсионного возраста. На это может понадобиться от пары месяцев до нескольких лет.

Довести пенсии до этого уровня можно будет уже к 2024 году, однако нужно соблюсти несколько условий, говорит руководитель направления «Финансы» Института современного развития Никита Масленников. «Первое — это повышение пенсионного возраста. Это лишь вопрос времени. У нас отвратительная демография — это медицинский факт. На рубеже 2030—2035 годов число работающих и пенсионеров войдет в соотношение один к одному», — замечает эксперт в разговоре c «URA.RU». Другое важное условие — экономический рост. Он должен быть не меньше 3,5% в год, чтобы подтянуть пенсии к желаемому уровню. Но пока до этого показателя еще далеко: по итогам 2017 года экономика выросла в районе 1,7-2%.

Эксперты невысоко оценивают шансы Голодец войти в новое правительство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В кабмине тоже признают, что в последние годы пенсии не растут именно из-за слабого экономического роста. Так, сама Голодец заявила: «Если растет ВВП, растет производительность и растут отчисления — это одна история. Если рынок стагнирует — это другая история. Процессы сильно увязаны, и они прежде всего находятся в зависимости от экономического роста». Напомним, за годы тучных 2000-х годов средний размер трудовой пенсии в реальном выражении вырос в три раза.

Более оптимистичный прогноз дает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Он считает, что пенсии до 25 тысяч можно поднять за пару лет. Для этого даже необязательно повышать пенсионный возраст. Но чтобы это произошло, нужно в том числе повысить страховые выплаты и ввести минимальные пенсионные взносы вне зависимости от заработной платы. Он напоминает, что неформальная занятость в стране достигает 18% — эти люди вообще не делают никаких взносов в пенсионный фонд. «У нас 26% легально занятого населения получает серую зарплату и никто ничего сделать с этим не может», — уверен Кричевский. Он напоминает, что при Примакове и раннем Путине из тени вышло до четверти экономики, сейчас происходит обратный процесс.

Многим высокооплачиваемым фрилансерам вообще не выгодно «открываться государству», ведь максимальный доход, учитываемый при будущем начислении страховой пенсии, составляет 73 тысячи рублей в месяц. Все, что перечисляется свыше, фактически дарится Пенсионному фонду.

«Ну, и какой резон выходить из тени и показывать высокие „белые“ доходы? Правильно — никакого», — замечает экономист.

Экономист Михаил Делягин считает, что правительство должно инвестировать деньги в экономику, а не вкладывать их в госдолг США Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самые оптимистичный прогноз дает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Деньги на увеличение пенсий в стране есть прямо сейчас, уверен экономист. «У нас остатки средств федерального бюджета на 1 января составили 6,2 трлн. рублей. На них можно три года выплачивать нормальные пенсии. Люди понесут эти деньги в торговлю, производителям, экономика закрутится, пойдут налоговые платежи», — рассказал Делягин «URA.RU».

Он также считает демографические проблемы надуманными: в конце XIX века, когда пенсионная система на Западе только начинала появляться, на одного пенсионера приходилось пятнадцать работающих, и этих денег едва хватало. «Сегодня же при эффективной организации труда один работающий может прокормить трех детей, трех пенсионеров и еще останется на пару военнослужащих», — замечает экономист.

Он считает главной проблемой страны регрессивное налогообложение, когда миллиардер по упрощенной системе налогооблажения может платить 6% налога, тогда как наемный рабочий платит 39% от общего фонда оплаты труда. Это заставляет людей уходить в тень, что, в свою очередь, сказывается на пенсионной системе.

Между тем пока экономисты спорят, Пенсионный фонд ожидает, что в 2019 году средняя пенсия вырастет до 14,3 тыс. рублей, а к 2020 году — до 15,4 тыс. рублей.