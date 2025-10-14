Губернатор Белгородской области не захотел будить жителей региона сигналами тревоги

Гладков отменил оповещение об отмене воздушной тревоги через громкоговорители
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белгородскую область регулярно пытаются атаковать дроны
Белгородскую область регулярно пытаются атаковать дроны Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил отменить практику оповещения жителей региона о завершении воздушной тревоги с помощью громкоговорителей. Решение вступило в силу 14 октября и было согласовано на оперативном совещании.

«Согласовали, что с сегодняшнего дня отмена данного сигнала будет происходить только через рассылку сообщений от МЧС, по телевидению и радио. Через громкоговорители и оконечные устройства давать данную информацию не будем...» — написал глава региона в своем telegram-канале. По словам Гладкова, изменения призваны снизить уровень стресса среди жителей региона в ночное время.

В Белгородской области регулярно объявляют угрозу атаки украинских беспилотников. Так, накануне, 13 октября, семь дронов ВСУ попытались атаковать регион. Российские средства ПВО смогли успешно ликвидировать все цели, в результате чего обошлось без пострадавших и разрушений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил отменить практику оповещения жителей региона о завершении воздушной тревоги с помощью громкоговорителей. Решение вступило в силу 14 октября и было согласовано на оперативном совещании. «Согласовали, что с сегодняшнего дня отмена данного сигнала будет происходить только через рассылку сообщений от МЧС, по телевидению и радио. Через громкоговорители и оконечные устройства давать данную информацию не будем...» — написал глава региона в своем telegram-канале. По словам Гладкова, изменения призваны снизить уровень стресса среди жителей региона в ночное время. В Белгородской области регулярно объявляют угрозу атаки украинских беспилотников. Так, накануне, 13 октября, семь дронов ВСУ попытались атаковать регион. Российские средства ПВО смогли успешно ликвидировать все цели, в результате чего обошлось без пострадавших и разрушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...