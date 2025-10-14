Признанный экстремистом блогер получил иск на миллионы рублей

Московский суд зарегистрировал исковое заявление от подмосковного ООО «Джетленд» с требованием взыскать более 11 миллионов рублей с блогера Никиты Ефремова (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом свидетельствуют материалы суда.
«Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск подмосковного ООО „Джетленд“, требующего взыскать более 11 миллионов рублей с блогера Никиты Ефремова...» — пишет РИА Новости со ссылкой на документы. Иск поступил в инстанцию 9 октября, однако к рассмотрению пока не принят.
Представители ООО «Джетленд» пока не раскрыли подробности исковых требований, однако известно, что компания является владельцем инвестиционной платформы JetLend. Согласно информации на официальном сайте, эта платформа позиционируется как «интернет-сервис для инвестирования в бизнес и финансирования организаций».
В отношении Никиты Ефремова возбуждено уголовное дело по обвинению в финансировании экстремистской деятельности, связанной с перечислением средств в пользу ФБК (организация признана в РФ экстремистской, запрещена и ликвидирована). Как сообщалось ранее, блогеру предъявлено соответствующее обвинение. В августе текущего года суд избрал в отношении Ефремова меру пресечения в виде запрета на совершение ряда действий.
Следствие утверждает, что Ефремов, находясь в Москве и Московской области, в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года, из оппозиционных взглядов к действующей власти, осуществлял переводы денежных средств на нужды организации, деятельность которой на территории России запрещена в связи с признанием ее экстремистской. В случае признания вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. При этом недавно стало известно, что блогер частично признал вину.
*Никита Ефремов включен в перечень террористов и экстремистов в РФ
