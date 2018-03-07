Миронов вводит в свердловской «Справедливой России» внешнее управление

01:52 07 марта 2018 0

После того, как свердловское отделение эсеров лишилось своих лидеров, оно оказалось на гране раскола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском отделении «Справедливой России» — фактически обезглавленным после назначения его руководителя Александра Буркова врио губернатора Омской области — введено внешнее управление. 6 марта, уральским эсерам представили федерального куратора — теперь ячейка подчинена вице-спикеру Госдумы Ольге Епифановой. Лидер «СР» Сергей Миронов, хоть и рад исчезновению потенциального сменщика, но теперь опасается последствий ссылки Буркова — провала эсеров на выборах в гордуму Екатеринбурга, который поставит под вопрос влиятельность всей партии.

Ольга Епифанова приняла отделение Свердловских справороссов Фото: пресс-служба «Справедливой России»

Как ранее сообщало «URA.RU», после назначения 20 ноября 2017 года на пост председателя областного отделения Геннадия Ушакова партячейка начала испытывать серьезные финансовые проблемы. Также муниципальные партийцы жалуются на отсутствие координации с региональным офисом, которую ранее осуществлял лично Бурков.

«[Дмитрий] Ионин в прошлом году переехал в Москву, став депутатом Госдумы. В итоге в отделении вовсе пропали все связующие звенья. Величины аналогичной Буркову не нашлось. Каждый разбрелся по „кучкам“ и ведет свою работу отдельно. Поэтому федеральное руководство и бросилось спасать региональную ячейку накануне выборов», — говорит источник в партии.

Ольга Епифанова дважды избиралась в Госдуму от Архангельской области. В нынешнем созыве она получила должность вице-спикера. «Москва обращает самое пристальное внимание на ситуацию, которая складывается у нас на выборах в городскую думу. Поэтому Ольга Николаевна назначена неформальным куратором», — объяснил назначение Епифановой Дмитрий Ионин.

Сама вице-спикер в беседе с «URA.RU» отказалась называть себя антикризисным менеджером. «Сегодня я приехала сюда встретиться с депутатами вашего региона. У нас запланировано расширенное заседание региональной палаты депутатов СР, где мы обсудим социальный манифест партии и вопросы, связанные с выборами городских депутатов», — лаконично пояснила она.

Несмотря на то, что Геннадий Ушаков всячески отрицает разлад в региональном отделении, на расширенное заседание, которое прошло в отеле Гранд Авеню, собралось чуть больше 20 человек, вместо приглашенных сорока. Фракция СР в региональном Заксобрании проигнорировала встречу фактически всем составом. Пришел лишь руководитель — Андрей Жуковский. «Остальные члены фракции не состоят в партии», — прокомментировал возможную причину их отсутствия пресс-секретарь свердловского отделения Вениамин Помазкин. Правда, в кулуарах заседания партийцы ерничали, мол, «тем, кто купил мандаты, ходить на такие собрания не нужно».

По словам партийцев, с приходом Геннадия Ушакова отделение начало сдавать позиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время заседания лидер регионального отделения Геннадий Ушаков фактически не выступал. В основном говорили Ионин и Жуковский. Последний от лица регионального отделения обрисовал Епифановой политическую ситуацию, которая сложилась в регионе.

«Чтобы вы понимали, если говорить экономическим языком, политическая волатильность упала до исторических минимумов. Во-первых, это связано с подготовкой к выборам президента. Во-вторых, с переформатированием политического блока администрации губернатора. Все знают, что глава региона сейчас занимается продвижением заявки ЭКСПО, что привело к передаче всех политических полномочий руководству администрации, с которой, как все мы тут знаем, у нас с 2013 года, как бы корректно сказать, неоднозначные отношения», — сообщил руководитель фракции СР.

Однако, по информации «URA.RU» от высокопоставленных источников, эсеры и свердловские власти неоднократно демонстрировали договороспособность. В прошлом году Бурков пошел на сделку с областной администрацией, отказавшись участвовать в губернаторских выборах. Вместо него баллотировался Дмитрий Ионин, которому заранее прогнозировали низкий результат.

Тем не менее Жуковский продолжил оправдываться перед новым куратором. По его словам, подготовку к выборам в ЕГД оппозиции затрудняют две «фундаментальные проблемы». «Первое — у нас абсолютно нет понимания по выборной схеме. Второе — мы не знаем, сохранятся ли прямые выборы мэра. Если их не будет это кардинально меняет технологическую и идеологическую картину выборов», — заявил Жуковский.

Депутат Андрей Жуковский обвинил администрацию свердловского губернатора в том, что оппозиция не может подготовиться к выборам в ЕГД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Он уточнил, что из-за непонимания партия не может найти кандидата от партии в мэры. Так как никто не хочет вкладывать средства. Та же проблема и с кандидатами в депутаты. «Хорошие люди есть, но они либо финансово не тянут, либо мы видим, что они не готовы тратить свое личное время, чтобы ходить по дворам и квартирам. В основном, костяк кандидатов будет сформирован из действующих депутатов. Будут лица из других оппозиционных партий. Я сейчас активно веду переговоры в основном с коммунистами, обращаюсь и к представителям ЛДПР. Думаю, многие удивятся нашему итоговому списку», — говорит Жуков, чем вновь ввел в заблуждение Епифанову.

На самом деле кандидаты от «Справедливой России» уже начали агитационную кампанию. Агитматериалы Ильи Лобова, в которых он объявляет себя частью «команды Путина», уже пару недель распространяются по Екатеринбургу.

В своем выступлении Лобов рассказывать об этом не стал, презентовав ряд политтехнологических проектов для будущей кампании. В завершении депутат заявил, что цель — увеличить количество депутатов в гордуме с семи до восьми.

— Девять же лучше для нумерологии, — перебила его Епифанова.

— Девять? Отлично. Исправлю у себя в презентации, — согласился с московским куратором Лобов.

Во время беседы с «URA.RU» Ольга Епифанова заявила, что поддержит позицию свердловского отделения в части требования сохранить партийные списки на выборах в гордуму Екатеринбурга. «Это решение может привести к политической монополии, — пояснила она. — Мы считаем, что неправильно уничтожать политическую систему в таком большом городе, через ликвидацию партсписков. Поэтому мы будем поднимать этот вопрос, привлекать Москву, дойдем до администрации президента, с которой есть рабочий диалог».

Директор института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин считает, что необходимость во внешнем управлении региональным отделением у федерального руководства появилась после самоустранения Буркова от дел в Свердловской области. «У Буркова был авторитет, он выступал гарантом в переговорах со свердловскими властями. Теперь его нет, соответственно, и доверия со стороны потенциальных финансово обеспеченных кандидатов, с которыми партия могла сотрудничать, нет. А вице-спикер Госдумы весомая фигура, чтобы вернуть те самые гарантии. Думаю, в связке с Иониным может получится неплохой тандем. По крайней мере кандидаты будут знать, с кого спрашивать», — пояснил Гагарин.