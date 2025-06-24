В Германии рассказали о подарке Трампа России

Политолог Брамль: Трамп, нанося удары по Ирану, сделал подарок России и Китаю
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Трамп сделал подарок России, считает Брамль
Трамп сделал подарок России, считает Брамль Фото:
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Удары США по Ирану подрывают легитимность мирового порядка, созданного Западом, и становятся подарком для России и Китая. Такое мнение на решения главы Соединенных Штатов Дональда Трампа высказал немецкий политолог Йозеф Брамль.

"Удары США подрывают их же мировой порядок, подарив преимущества России и Китаю", — передает слова Брамля журнал Focus. Он добавил, что такие действия снижают доверие к Западу у многих стран, особенно на Глобальном Юге.

В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта, что стало ответом на операции Израиля против Ирана. Трамп позже сообщил о перемирии между Ираном и Израилем, однако Иран опроверг наличие соглашений.

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Удары США по Ирану подрывают легитимность мирового порядка, созданного Западом, и становятся подарком для России и Китая. Такое мнение на решения главы Соединенных Штатов Дональда Трампа высказал немецкий политолог Йозеф Брамль. "Удары США подрывают их же мировой порядок, подарив преимущества России и Китаю", — передает слова Брамля журнал Focus. Он добавил, что такие действия снижают доверие к Западу у многих стран, особенно на Глобальном Юге. В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта, что стало ответом на операции Израиля против Ирана. Трамп позже сообщил о перемирии между Ираном и Израилем, однако Иран опроверг наличие соглашений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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